Рада продовжила в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів (фото)

Особливий правовий режим, як і загальний призов військовозобов'язаних громадян, триватимуть щонайменше до 19 лютого 2023 року.

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні на 90 днів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, у середу, 16 листопада, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію на 90 днів.

Особливий правовий режим у країні, на пропозицію президента Володимира Зеленського, діятиме до 19 лютого 2023 року.

Законопроєкт №8189, який передбачає продовження воєнного стану в Україні, підтримали 294 народні депутати, а проєкт закону №8190 про продовження терміну проведення загальної мобілізації — 297 парламентарів.

Ярослав Железняк у своїй публікації зазначив, що це вже вп'яте, коли Верховна Рада голосує за особливий правовий режим у країні з початку повномасштабного вторгнення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Нардеп від "Голосу" також додав, що перед голосуванням про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію з трибуни парламенту ніхто не доповідав, хоча раніше з короткою промовою виступав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

[ + – ] Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні

Зазначимо, що 8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Проєкти закону перебували на розгляді профільного комітету парламенту, а нардепи анонсували, що особливий правовий режим із великою ймовірністю буде продовжено до 19 лютого 2023 року.

За кілька годин Офіс президента оприлюднив тексти законопроєктів, якими пропонується продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні. Глава держави Володимир Зеленський своїм проєктами законів також доручив попередити генерального секретаря ООН і закордонних представників про обмеження прав і свобод в українських регіонах, допоки діє воєнний час.