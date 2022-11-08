Мобілізація в Україні: з'явилися укази Зеленського про продовження воєнного стану на 3 місяці

Дипломатам доручили попередити генсека ООН та закордонних представників про обмеження прав і свобод у країні у воєнний час. Міноборони закликає українців готуватися до нової хвилі набору до ЗСУ.

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З'явилися тексти указів президента України Володимира Зеленського, які продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію з 21 листопада на 90 днів. Документи опублікував у Telegram нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

В указі міститься доручення МЗС України повідомити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та офіційних осіб інших держав про обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного стану.

Укази Зеленського має затвердити Верховна Рада. Залізняк додає, що парламент збереться на найближче засідання до 20 листопада.

"Після голосування воєнний стан буде продовжено офіційно", — зауважив політик.

Офіс президента України ще не публікував укази про продовження терміну воєнного стану та проведення мобілізації з 21 листопада.

Мобілізація в Україні: чи призиватимуть до армії

В Україні воєнний стан діє до 21 листопада цього року, за це рішення парламент голосував 15 серпня. У той день Рада вже вчетверте продовжувала дію законів, за якими країна живе під час війни.

Міноборони України закликало громадян країни бути готовими до нової хвилі мобілізації — все залежить від перебігу бойових дій.

У Генштабі ЗСУ нещодавно наголошували, що загальна мобілізація в Україні відбувається за планом з моменту повномасштабного вторгнення Росії й щомісяця військовозобов'язаних закликають до доукомплектування.

В Офісі президента попереджали про можливе посилення мобілізації в Україні, якщо Росія збере близько 1 млн військових і відправить в Україну мінімум половину.

Фокус у статті "Військкомам тут не місце. Навіщо парламент ухвалив закон про бронювання співробітників компаній" детально описав, хто підлягає бронюванню під час війни. Від мобілізації звільняють чиновників органів державної влади, місцевого самоврядування та працівників підприємств, яким встановили військові завдання.