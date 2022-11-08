Мобилизация в Украине: появились указы Зеленского о продлении военного положения на 3 месяца

Дипломатам поручили предупредить генсека ООН и зарубежных представителей об ограничении прав и свобод в стране в военное время. Минобороны призывает украинцев готовиться к новой волне набора в ВСУ.

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Появились тексты указов президента Украины Владимира Зеленского, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию с 21 ноября на 90 дней. Документы опубликовал в Telegram нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

В указе содержится поручение МИД Украины сообщить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и официальным лицам других государства об ограничении прав и свобод человека в условиях военного положения.

Указы Зеленского должна утвердить Верховная Рада. Железняк добавляет, что парламент соберется на ближайшее заседание до 20 ноября.

"После голосования военное положение будет продолжено официально", — заметил политик.

Офис президента Украины еще не публиковал указы о продлении срока военного положения и проведение мобилизации с 21 ноября.

Мобилизация в Украине: будут ли призывать в армию

В Украине военное положение действует до 21 ноября этого года, за это решение парламент голосовал 15 августа. В тот день Рада уже 4-й раз продлевала действие законов, по которым страна живет во время войны.

Минобороны Украины призвало граждан страны быть готовыми к новой волне мобилизации — все зависит от хода боевых действий.

В Генштабе ВСУ недавно отмечали, что всеобщая мобилизация в Украине проходит по плану с момента полномасштабного вторжения России и каждый месяц военнообязанных призывают в части для доукомплектования.

В Офисе президента предупреждали о возможном усилении мобилизации в Украине, если Россия соберет около 1 млн военных и отправит в Украину минимум половину.

Фокус в статье "Военкомам тут не место. Зачем парламент принял закон о бронировании сотрудников компаний" детально описал, кто подлежит бронированию во время войны. От мобилизации освобождают чиновников органов государственной власти, местного самоуправления и работников предприятий, которым установили военные задачи.