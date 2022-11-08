Персонал не идет воевать: как и кого можно забронировать от мобилизации в Украине

Парламент принял законопроект №7687, в котором расширен круг компаний, которые могут забронировать военнообязанных сотрудников на период военного положения.

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Бронирование сотрудников на особый период сегодня осуществляется на основании статей 24-25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там отмечено, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, местного самоуправления и на предприятиях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы). Несмотря на, казалось бы, детальное законодательное урегулирование вопроса бронирования сотрудников, бизнесу это совсем не помогает оградить ключевой персонал от отправки на военную службу. Об этом пишет Фокус в новой статье "Военкомам тут не место. Зачем парламент принял закон о бронировании сотрудников компаний".

Среди сложностей, которые не позволяют бизнесу бронировать персонал, были озвучены следующие:

- отсутствие мобилизационных задач;

- время согласования бронирования органами власти, которое на практике составляет 5-6 недель;

- несогласованности относительно формата документа, которым подтверждается бронирование и необходимых виз и реквизитов на нем,

- вопрос с выездом забронированных работников за границу в производственных целях, несмотря на наличие всех предусмотренных законодательством документов.

Принятый ВРУ законопроект №7687 вносит в список тех, кто может бронировать своих сотрудников, две новые категории. Первая – это предприятия, которые производят товары, выполняют услуги для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований (то есть, бронировать персонал смогут и те, у кого нет мобилизационных задач или госзаказа от Минобороны). Вторая – предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Законопроект не касается урегулирования самой процедуры бронирования, она будет регулироваться на уровне постановления КМУ. В то же время, он будет способствовать расширению перечня тех предприятий, которые смогут бронировать своих работников", — объяснила Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько подчеркнул: законопроект №7687 предоставил правительству полномочия разработать новый порядок бронирования, который должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.

[ + – ] После изменений в законе забронировать персонал смогут компании, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения Фото: УНИАН

Хотя законопроект и предусмотрел несколько важных изменений, документ, к сожалению, не снял все проблемные вопросы процедуры бронирования сотрудников. Также документ возлагает детали реализации на Кабмин, где вскоре должны решить, что это за предприятия, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

"Законопроект №7687 может преодолеть проблему получения бизнесом мобилизационных задач, которые на практике фактически невозможно получить из-за их небольшого количества или вообще отсутствия. В то же время, для его полноценной имплементации еще необходимо принятие Кабинетом Министров Украины подзаконного акта или подзаконных актов. Следовательно, хотя законопроект №7687 и не удовлетворит все пожелания бизнеса, он все же может облегчить процедуру бронирования и позволить бизнесу осуществлять свою деятельность более предсказуемо за счет бронирования критически необходимых работников", — считает советник ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Леонид Гилевич.

Напомним, право на бронирование сотрудников есть у госорганов и некоторых коммерческих предприятий, если у них есть контракты на поставки ВСУ и другим военным формированиям Украины, контракты на поставки продуктов и медикаментов населению, и если речь идет о предприятиях-промежуточных звеньях по обеспечению таких контрактов (связь должна быть подтверждена документально).

Как ранее писал Фокус, по информации Европейской Бизнес Ассоциации, с мая процесс бронирования критически важных работников почти остановился в связи с практической невозможностью заключения договоров на мобилизационные задачи, которых попросту не оказалось на уровне органов местной власти.