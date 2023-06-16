Свыше 11 тысяч: в Кабмине анонсировали денежную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

По данным Минреинтеграции, граждане получат выплаты не только от государства, но и от Международной организации по миграции ООН.

Кабинет министров Украины одобрил решение о выделении финансовой помощи украинцам, пострадавшим в результате подрыва России Каховской ГЭС. Об этом в пятницу, 16 июня сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Известно, что каждому пострадавшему из-за подтопления гражданину Украины будет предоставлена единовременная денежная помощь в размере 5 тысяч гривен.

В общей сложности украинское правительство выделило Херсонской и Николаевской областным военным администрациям 564 млн 875 тысяч гривен. Организацией выплат в свою очередь будут заниматься Херсонская и Николаевская ОВА.

Кроме того, общая договоренность с партнерами позволила сделать дополнительную финансовую помощь всем пострадавшим от Международной организации по миграции ООН, которая составит по 6600 гривен на человека.

"Благодарю правительство за оперативное реагирование. Лучшая помощь людям – это деньги и быстро. Отдельную благодарность выражаю Международной организации по миграции, которая откликнулась и готова оказать поддержку людям, потерпевшим бедствие", – подчеркнула вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Напомним, 8 июня президент Владимир Зеленский поручил организовать подсчет ущерба и выделить средства на выплату компенсаций украинцам, пострадавшим от последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

13 июня правительство Украины начало работать над механизмом, по которому пострадавшие украинцы получат денежную помощь от государства.