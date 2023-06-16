Пенсии в Украине: какова минимальная сумма социальных выплат

Уже в начале июля государство проведет третью индексацию пенсий. Выплаты увеличат для тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону

Минимальные выплаты для пенсионеров в Украине – чуть более 2000 гривен. Они предназначены для тех граждан, которые не смогли до 65 лет наработать необходимый стаж. Об этом пишет "24 канал".

Сообщается, что для выхода на пенсию и получать выплаты за работу, нужно наработать соответствующий стаж.

60 лет – стаж не менее 30 лет;

63 года – стаж от 20 до 30 лет;

65 лет – стаж от 15 до 20 лет.

Отмечается, что максимальная сумма выплат для тех, кто не наработал стаж – 20 930 гривен, а минимальная – 2093 гривны. Такие выплаты зависят от прожиточного минимума.

По словам журналистов, уже в начале июля государство проведет третью индексацию пенсий. Выплаты увеличат для тех пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону (чиновники, ученые и прочие). Индекс составит 19,7%. Размер повышения выплаты будет индивидуален.

Также в материале говорится, что самые большие пенсии в Украине получают бывшие прокуроры и судьи. Так, в среднем украинские судьи на пенсии получают 96 190 гривен в месяц. На пожизненном содержании в Украине насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.

Напомним, что украинцам рассказали, как повышение тарифов на электроэнергию отразится на субсидиях. В Минсоцполитики пообещали, что для домохозяйств, которые уже получают субсидию, все перерасчеты будут автоматическими, учитывая подорожание электроэнергии.

Кроме того, некоторых украинцев могут заставить вернуть часть пенсионных выплат. Одной из причин переплат пенсий является несвоевременное уведомление пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.