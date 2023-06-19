Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на ежемесячные доплаты

Размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума в Украине. С каждым его повышением сумма доплаты будет возрастать.

Украинским пенсионерам напомнили, что у них есть право на получение ежемесячных надбавок, а также рассказали, как их можно получить. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Украинские граждане могут получить надбавку к пенсионным выплатам в размере 250 гривен и речь идет о доплате за донорство украинцам, которые в течении своей жизни систематически сдавали кровь и получили даже звание "Почетного донора".

Размер надбавки составляет всего 10% от прожиточного минимума по всей стране. К средине 2023 года эта сумма составляет 2589 гривен, то есть ежемесячная доплата остается на уровне 258,90 гривен.

Для того, чтобы получить звание Почетного донора в Украине и претендовать на дополнительную сумму выплат, нужно регулярно сдавать кровь и документально подтверждать.

Нужно сдать или 40 разовых максимально допустимых доз крови или же 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови. При этом, важным условием является то, чтобы ваше донорство было благотворительным и вы не получали за него никакой выгоды.

Для назначения выплат обращаетесь в управление Пенсионного фонда Украины и пишете заявление. С собой нужно иметь документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины".

Напомним, 15 июня сообщалось, кого из украинцев могут заставить вернуть часть пенсионных выплат. Одной из причин переплат пенсий является несвоевременное уведомление пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью.