Пенсии и война: как изменятся будущие выплаты украинцев из-за РФ

Многих сограждан волнует вопрос как снижение зарплаты во время войны скажется на будущей пенсии. Фокус рассказывает, чего ожидать украинцам.

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года некоторым украинцам посчастливилось не оказаться в зоне боевых действий или оккупации. Вместо этого они потеряли работу или значительную часть доходов. Поэтому многих сограждан волнует вопрос как снижение зарплаты во время войны скажется на будущей пенсии. Фокус расскажет, чего ожидать украинцам.

Что будет с пенсиями из-за войны

Так, в ПФУ отмечают, что в 2022 году пенсионный закон был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

При этом возможность исключать при расчете пенсии периоды с небольшим заработком в связи с особым положением была предусмотрена законодательством и ранее — в связи с введением карантина: с месяца его введения в 2020 году и шести календарных месяцев после его завершения.

"То есть месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачены взносы, будут учтены в страховой стаж, а невыгодный заработок для расчета пенсии за это время (если коэффициент зарплаты низкий по сравнению с другими месяцами периода) можно не учитывать", — объяснили в ПФУ.

Украинцам можно "вычеркнуть" период с невыгодной зарплатной, поскольку такая возможность предусмотрена именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние карантина и военного положения на размер пенсии

Такое исключение называется "оптимизацией" заработка. Порядок "оптимизации" заработной платы для расчета пенсии определен статьей 40 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В рамках оптимизации можно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа.

Дополнительно, более 10% продолжительности страхового стажа, может быть исключен заработок за периоды:

карантина;

военного положения;

срочной военной службы;

обучения;

ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе;

ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После "оптимизации" период, за который учитывается заработная плата для расчета пенсии, не может быть менее 60 календарных месяцев, говорится в разъяснении.

Ранее в ПФУ рассказали, кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году. По информации ведомства, это граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, которые одновременно являются пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Также напомним, что некоторые пенсионеры в Украине согласно решению Верховной Рады могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн.