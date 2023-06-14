Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на две выплаты одновременно в 2023 году

В ПФУ отметили, что сумма выплат для этой категории украинцев рассчитывается по-разному. Это зависит от времени и продолжительности работы на предприятии.

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В Украине часть граждан имеет право на то, чтобы получать две пенсионные выплаты одновременно. На сайте Пенсионного фонда Украины рассказали, кого это касается и какая это сумма.

По информации ведомства, на две пенсионные выплаты одновременно могут рассчитывать граждане по возрасту, а также пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Более того, для этой категории украинцев пенсионный возраст уменьшается от 1 до 13 лет и в результате страховой стаж должен быть не менее 15 лет. Возраст выхода на пенсию также уменьшается на 5, 8 или 10 лет для участников ликвидации последствий аварии. Это зависит от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.

"При наличии стажа на подземных работах, работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 10 лет и более, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 3 года", — говорится в сообщении.

При наличии стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 12 лет 6 месяцев и старше, у женщин – 10 лет и старше) пенсионный возраст дополнительно уменьшается на 1 год.

Выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС: какая сумма

Начиная с 1 марта этого года минимальный размер пенсий для этой категории граждан, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не должен быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы — 13 376,21 гривен;

для лиц с инвалидностью 2 группы — 10 700,97 гривен;

для лиц с инвалидностью 3 группы — 8025,73 гривен.

Напомним, 14 июня сообщалось, кому из украинцев в июле собираются пересчитать пенсионные выплаты. В Украине ранее действовали специальные законы, по которым определенные категории граждан выходили на заслуженный отдых. Летом сумма их выплат вырастет.