Пенсии в Украине: кому в июле пересчитают выплаты

В Украине ранее действовали специальные законы, по которым определенные категории граждан выходили на заслуженный отдых. Летом сумма их выплат вырастет.

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В начале второго летнего месяца, 1 июля в Украине состоится перерасчет пенсионных выплат и коснется он граждан, которые отправились на заслуженный отдыха благодаря специальным законам. В этот перечень входят представители журналистики, ученые, а также чиновники.

Примечательно, что эти специальные законы уже не работают и те же журналисты выходят на заслуженный отдых по одним и тем же правилам с другими гражданами. Однако те, кто успел еще выйти на пенсию по прежним законам не попадают под индексацию выплат вместе с другими пенсионерами и ждут своей очереди.

Размер прибавки в июле будет индивидуальным. Кто-то получит дополнительные 100 гривен, а кто-то сразу 1000.

То есть, если размер выплат составляет по состоянию на лето 2023 года 5076 гривен, то после очередной индексации эта сумма может увеличиться до 6076 гривен.

От чего зависит размер выплат в Украине

По закону, сумма пенсионной выплаты зависит от двух факторов: заработная плата и страховой стаж.

Средняя зарплата в Украине составляет 14 тысяч гривен и если у потенциального пенсионера есть за плечами 35 лет стажа, тогда он имеет право на пенсию в размере 35% от средней зарплаты за три года. То есть, сумма пенсии будет 4254 гривны в месяц.

Имея минимальную зарплату и 35 лет стажа пенсионер может рассчитывать на 2093 гривны в месяц. После 65 лет пенсия увеличивается и составляет 2680 гривен.

В случае, если украинец получал зарплату в два раза выше среднего, а это 28 тысяч гривен, тогда сумма выплат будет на уровне 8508 гривен.

Напомним, некоторые пенсионеры в Украине согласно решению Верховной Рады могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 4200 грн. Речь идет о политзаключенных коммунистического режима СССР, которые получат пенсии за особые заслуги перед Украиной.