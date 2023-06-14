Пенсії в Україні: кому у липні перерахують виплати

В Україні раніше діяли спеціальні закони, за якими певні категорії громадян виходили на заслужений відпочинок. Влітку сума їх виплат зросте.

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Найближчим часом на українців може чекати ще одне підвищення пенсійних виплат. Фокус розібрався, кому пощастить отримати додаткові кошти.

На початку другого літнього місяця, 1 липня в Україні відбудеться перерахунок пенсійних виплат і торкнеться він громадян, які пiшли на заслужений відпочинок завдяки спеціальним законам. До цього переліку входять представники журналістики, науковці та чиновники.

Примітно, що ці спеціальні закони вже не працюють, і ті ж самі журналісти виходять на заслужений відпочинок за тими самими правилами, що й іншi громадяни. Проте ті, хто встиг ще вийти на пенсію за колишніми законами, не потрапляють під індексацію виплат разом з іншими пенсіонерами і чекають на свою чергу.

Розмір збільшення в липні буде індивідуальним. Хтось отримає додаткові 100 гривень, а хтось одразу 1000.

Тобто якщо розмір виплат становить станом на літо 2023 року 5076 гривень, то після чергової індексації ця сума може збільшитися до 6076 гривень.

Від чого залежить розмір виплат в Україні

За законом, сума пенсійної виплати залежить від двох факторів: заробітна плата та страховий стаж.

Середня зарплата в Україні становить 14 тисяч гривень і якщо потенційний пенсіонер має за плечима 35 років стажу, тоді він має право на пенсію у розмірі 35% від середньої зарплати за три роки. Тобто сума пенсії буде 4254 гривні на місяць.

Маючи мінімальну зарплату та 35 років стажу пенсіонер може розраховувати на 2093 гривні на місяць. Після 65 років пенсія збільшується та становить 2680 гривень.

У разі, якщо українець отримував зарплату вдвічі вищу за середню, а це 28 тисяч гривень, тоді сума виплат буде на рівні 8508 гривень.

Нагадаємо, деякі пенсіонери в Україні, згідно з рішенням Верховної Ради, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн. Йдеться про політв'язнів комуністичного режиму СРСР, які отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.