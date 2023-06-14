Пенсії в Україні: хто може розраховувати на дві виплати одночасно у 2023 році

У ПФУ наголосили, що сума виплат для цієї категорії українців розраховується по-різному. Це залежить від часу та тривалості роботи на підприємстві.

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В Україні частина громадян має право на те, щоб отримувати дві пенсійні виплати одночасно. На сайті Пенсійного фонду України розповіли, кого це стосується та яка це сума.

За інформацією відомства, на дві пенсійні виплати одночасно можуть розраховувати громадяни за віком, а також постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Більше того, для цієї категорії українців пенсійний вік зменшується від 1 до 13 років і внаслідок страхового стажу має бути не менше 15 років. Вік виходу пенсію також зменшується на 5, 8 чи 10 років для учасників ліквідації наслідків аварії. Це залежить від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

"За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 10 років і більше, у жінок – 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки", — йдеться у повідомленні.

За наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків – 12 років 6 місяців і більше, у жінок – 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС: яка сума

Починаючи з 1 березня цього року мінімальний розмір пенсій для цієї категорії громадян, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" не повинен бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 13 376,21 гривень;

для осіб з інвалідністю 2 групи – 10 700,97 гривень;

для осіб з інвалідністю 3 групи – 8025,73 гривень.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, кому з українців у липні збираються перерахувати пенсійні виплати. В Україні раніше діяли спеціальні закони, за якими певні категорії громадян виходили на заслужений відпочинок. Влітку сума їх виплат зросте.