Подрыв Каховской ГЭС: как пострадавшим получить 5 тысяч гривен от Кабмина и 6600 гривен от ООН

Украинцам, выехавшим с временно оккупированной территории Левобережья, следует обращаться в администрации по адресу фактического проживания за получением средств от Кабмина и ООН.

Жители Херсонской и Николаевской областей, пострадавшие от подтопления в результате подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС, могут получить единовременную денежную помощь в размере 5000 грн от украинского правительства и 6600 грн от Международной организации по миграции ООН. Об этом сообщили в Мининтеграции в Telegram.

Выплаты от правительства и международных доноров могут получить те граждане, которые с 6 июня смогли выехать подконтрольную Украине территорию из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья. Подать обращение по получению средств можно не позднее 31 августа. На каждого члена семьи предусмотрено 5000 гривен.

Следует обращаться к администрациям по адресу фактического проживания. Следует иметь и определенные документы, в том числе:

Документ, удостоверяющий личность

Документ, подтверждающий регистрационный номер налогоплательщика

Свидетельство о рождении ребенка.

Представители органа социальной защиты должны в течение 10 рабочих дней рассмотреть обращение.

Пострадавшие граждане также имеют возможность получить средства от ООН. Нужно обратиться в орган соцзащиты по месту проживания. Именно представители местных властей ответственны за оказание соответствующей помощи. Получить выплаты можно в отделении Укрпочты. На международную помощь право имеют также те, кто сумел выехать с оккупированной территории, которая была затоплена в результате подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, утром 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Жителей потенциально опасных районов просят подготовить документы и позаботиться о домашних любимцах. Угроза затопления существует для населенных пунктов по обоим берегам Днепра.