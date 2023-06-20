Пенсии до 100 тысяч гривен: кто в Украине получает максимальные выплаты

Бывшие судьи и прокуроры вправе рассчитывать на большие пенсии. К примеру, судья через 30 лет рабочего стажа получает денежное содержание до 70% от зарплаты.

В Украине на самые большие пенсии могут рассчитывать бывшие судьи и прокуроры. Фокус подсчитал, что в среднем экс-судьям выплачивают до 100 тысяч гривен пенсий.

Проработавшие судьями могут рассчитывать на пожизненное содержание до пенсии. Выплаты у них также растут — за более чем 20 лет стажа они повышаются на 2% за полный год работы.

А через 30 лет стажа каждый судья может рассчитывать на денежное содержание до 70% от судейской зарплаты.

Средняя пенсия украинского судьи — 96 190 тысяч гривен, а в текущем году на пожизненном содержании было 3 594 судьи. Получается, что в месяц на пенсию судей из бюджета Украины уходит до 346 миллионов гривен.

Украинские прокуроры также получают повышенные пенсии, в 2023 году ее средний размер составил 21 570 тысяч гривен. Они выходят на пенсию после 25 лет выслуги. Прокурорам дается льгота по объему выплат до 60% от зарплаты за последние пять лет.

В то же время минимальный размер пенсий для украинцев установлен в размере 2 093 гривен, а максимальный – 20 930 гривен. Размер пенсий в Украине зависит от прожиточного минимума и среднемесячных отчислений из дохода.

Напомним, что украинцы могут рассчитывать на надбавку к пенсии в размере 250 гривен. Для этого надо систематически сдавать кровь и иметь звание "Почетный донор".

Фокус уже писал, что часть украинских пенсионеров в июле могут получить дополнительные 1000 гривен. На данные выплаты могут рассчитывать журналисты, ученые и чиновники.