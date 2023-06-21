Доллар за 40 или более: что негативно повлияет на валютный курс

Война создает риск для курса доллара в Украине. В частности, полная блокада "зернового коридора" может существенно ухудшить платежный баланс. Аналитики спрогнозировали валютный курс и рассказали о влиянии подрыва Каховской ГЭС на кредитование.

Ситуация на курсовом рынке может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Речь идет о возможных курсовых колебаниях в течение второй половины 2023 года. Об этом на конференции "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС" рассказал Александр Печерицын, аналитик Райффайзен Банка.

"Рациональный — гривна должна понемногу девальвировать, чтобы снизить дисбалансы по платежному балансу, по внешней торговле. Стабилизационный сценарий — то есть ничего не делать с курсом, а оставить ту систему, которая есть в равновесии, чтобы не создавать дополнительных негативных социальных, девальвационных сигналов", – объяснил он.

Сейчас, по его словам, ситуация двигается в сторону стабилизационного сценария.

Стабилизационный режим может сохраниться до конца боевых действий, и тогда курс доллара в Украине останется на отметке 36,56 грн/долл. Фото: Getty Images

"Текущая модель валютного рынка, когда мы получаем денег гораздо больше, чем выходит из страны, есть сильное накопление дополнительных резервов, позволяющее в текущих условиях держать курс на текущем уровне", — отметил Печерицын.

По его мнению, этот режим может сохраниться до конца боевых действий, и тогда курс доллара в Украине останется на отметке 36,56 грн/долл. Согласно рациональному сценарию, который также в банке не исключают, гривна может девальвировать до 14-15% год к году. Тогда доллар будет торговаться по 41,6 грн.

Наибольшим шоком для валютного рынка может стать прекращение действия "зернового коридора". Однако это не будет иметь апокалиптического эффекта, считает эксперт.

Гривна может девальвировать до 14-15% год к году, тогда, говорит банкир, доллар будет торговаться по 41,6 грн. Фото: УНИАН

"Приостановка зернового коридора на несколько месяцев, и наличие возможности экспортировать продукцию доступными путями, которые останутся, это не те объемы, которые могут разрушить баланс на валютном рынке. То есть приток валюты от иностранных кредиторов больше, и он это перекрывает", — убежден банкир.

Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с банковским кредитованием

После разрушения дамбы ГЭС в Новой Каховке Райффайзен Банк связался почти с 6 тыс. клиентов для выяснения обстоятельств заемщиков — физических и юрлиц. По словам заместителя председателя правления банка Наталии Гуриной, финучреждение готово идти на реструктуризацию, отсрочку выплат по предоставленным кредитам.

Кредитование аграриев остается в приоритете Райффайзен Банка, несмотря на исключение из программы "5-7-9"

"На сегодняшний день в агро имеем на постоянной основе задолженность по кредитам, она превышает 20 млрд. грн. Мы кредитуем агро с начала войны, и в целом портфель более 100 млрд грн, в том числе в критически важные отрасли, которые являются приоритетом кредитования, агро. С начала войны почти 40 млрд грн выдали только в агросекторе", — сказала она.

Кредитование аграриев остается приоритетным направлением для Райффайзен Банка даже после исключения из программы "5-7-9", подчеркнула Гурина.

Задолженность по кредитам аграриев превышает 20 млрд грн, говорят в Райффайзен Банке Аваль. Фото: slavdelo.dn.ua

"У нас была четко согласована с материнской компанией в Вене позиция, что, несмотря на исключение из программы, из программы государственной поддержки, наши акционеры поддерживают дальнейшее кредитование. Мы постоянно получаем поддержку, которая закрепляется отдельными решениями по дальнейшим шагам. Ведь экономика Украины нуждается в постоянной поддержки", — сказала она.

Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, в Украине пока не появились основания для отмены фиксированного курса гривны по отношению к доллару. Хотя в новом соглашении с Международным валютным фондом есть условие перехода к более гибкому обменному курсу.

Также Фокус писал, что в конце мая в Украине сложились положительные тенденции по валютному курсу, в частности, это объясняется сезонным фактором и мероприятиями, которые весной осуществил НБУ. Однако в августе не следует исключать повышения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, убежден Сергей Кучерявый, директор Департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка.