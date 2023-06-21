ПФУ провел перерасчет пенсий: кому и на сколько повысили выплаты (инфографика)

Средний размер повышения пенсий составил почти 222 гривны. Под перерасчет выплат попали более 650 тысяч граждан.

Пенсионный фонд Украины провел пересчет пенсий для работающих пенсионеров, которые получают свои выплаты на банковскую карту, и в среднем повысил суммы выплат на 221, 74 грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Сообщается, что перерасчет пенсий был осуществлен для более чем 654,9 тысячи человек, из которых более чем 401 тысяча получили увеличение размера пенсии. Средний размер повышения составил 221,74 грн. Начиная с июня, выплаты пересчитанных пенсий за апрель и май будут осуществляться в установленные даты выплаты пенсионерам.

Также указано, что перерасчет пенсий, связанный с учетом страхового стажа, был проведен для 537,5 тысячи украинцев. Из этого числа размер пенсии был увеличен для 327,2 тысячи человек, а средний размер повышения составил 179,47 гривны.

Кроме того, перерасчет пенсии с учетом страхового стажа и заработной платы был выполнен для 117,4 тысячи человек. Среди них размер пенсии увеличили для 73,8 тысячи человек, а средний размер повышения составил 409,16 гривны. Процесс выплаты пересчитанных пенсий потребует дополнительных расходов в размере около 89 млн гривен ежемесячно, говорится в сообщении ПФУ.

Напомним, Фокус писал о том, что в Украине самые большие пенсии получают бывшие судьи и прокуроры. В среднем экс-судьям выплачивают до 100 тысяч гривен пенсий.

Также Фокус писал о том, как изменятся пенсионные выплаты с учетом войны в Украине.