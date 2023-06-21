Денежная помощь украинцам от ООН: сколько и кто может получить

Ряд международных организаций приостановил прием заявок на денежную помощь для пострадавших от войны украинцев. Исключение – Агентство ООН по делам беженцев, где все еще можно получить денежную поддержку.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает оказывать денежную помощь в размере 2220 грн в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Следовательно, для семьи из четырех человек общая сумма выплаченной организацией пособия составит 26640 грн.

Кто может получить помощь от Агентства ООН по делам беженцев

Обратиться в Агентство могут лица или семьи, относящиеся к одной из этих категорий:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;

пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в таких областях: Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного переезда в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.;

месячный доход на одного члена семьи составляет менее 5400 грн;

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одной или более детьми младше 18 лет или с лицами преклонных лет (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены);

лица, пострадавшие в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС.

При этом помощь могут получить только те, кто не получал денежные средства от других международных организаций.

За денежной помощью в Агентство могут обратиться как внутренне перемещенные лица, так и вернувшиеся после вынужденного переезда из-за войны Фото: ТСН

Как подать заявку на получение финансовой помощи

Прием заявок проходит только в офлайн режиме. Членам семьи необходимо пройти собеседование в центрах сбора данных по этим адресам. Для включения в денежную помощь домохозяйство предусматривает следующих членов:

глава домохозяйства;

жена/муж;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители;

его/ее дедушка и бабушка, только если они находятся на их содержании.

Для получения денежной помощи нужно пройти офлайн собеседование и предоставить оригиналы документов на каждого члена семьи. Фото: Pexels

С собой нужно иметь оригиналы таких документов на каждого члена семьи:

индивидуальный налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Даже если лица не будут отвечать критериям для получения денежной помощи, все ВПЛ будут иметь право на получение бесплатной юридической и психосоциальной помощи от организации.

Для семьи из четырех человек общая сумма выплаченного организацией пособия составит 26640 грн.

Что происходит с другими программами международной помощи?

В марте 2023 года Минсоцполитики создало платформу єДопомога для сбора заявок для получения международной помощи из всех регионов Украины. Однако на сайте говорится, что в связи с подачей гражданами Украины более 10 миллионов заявок, временно прекращается их сбор для обработки и передачи в международные организации. После подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок на получение помощи будет возобновлен. Также невозможна подача заявок напрямую через официальные сайты международных организаций.

На помощь Агентства ООН по делам беженцев могут претендовать только те, кто не получал средства от других организаций Фото: УНИАН

Вцелом, финансовую поддержку украинцам оказывают следующие организации:

представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ);

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН);

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОКХУ);

Международная организация по миграции (МОМ);

RED ROSE CDS LIMITED;

БУ "Человек в беде";

Норвежский совет по делам беженцев;

обособленное подразделение иностранной неправительственной организации ACTED;

обособленное подразделение Международной Федерации Handicap в Украине психологическая поддержка и реабилитация.

Ранее сообщалось, что Датский совет по делам беженцев (DRC) открыл регистрацию на финансовую помощь для украинцев, которые эвакуируются из Херсонской области из-за угрозы затопления после подрыва плотины Каховской ГЭС.

Также Фокус писал, что в Украине согласован другой алгоритм проверок внутренних переселенцев. Теперь их будут проверять только при подозрении на неправомерное получение помощи. А территориальные органы социальных служб обязаны предупреждать переселенцев о предстоящем визите.