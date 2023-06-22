Валюта на карте: смягчит ли НБУ в этом году валютные ограничения для граждан

В Украине с начала войны 24 февраля 2022 года действуют ограничения для граждан, в частности запрещена безналичная покупка иностранной валюты. Фокус выяснил, готовится ли ослабление валютных ограничений.

Национальный банк Украины своими решениями от 15 и 20 июня ослабил ограничения на покупку и перечисление за рубеж валюты для бизнеса, который должен заплатить по валютным кредитам иностранным кредиторам. Однако для физических лиц пока что послаблений валютных ограничений не происходит. Об этом пишет Фокус в статье "Летний доллар и контрнаступление. Зачем Нацбанк смягчает ограничения и что будет с курсом в июле".

Что с касается следующих шагов Нацбанка по снятию валютных ограничений, то эксперты говорят, что такие шаги будут, но они будут касаться бизнеса, а не физических лиц, которым запрещена, например, покупка безналичной иностранной валюты (на собственные карты).

"Стратегически НБУ декларирует, и до сих пор не было оснований сомневаться в искренности этих деклараций, желание вернуться к гибкому курсообразованию и таргетированию инфляции. Даже до начала войны валютный рынок Украины не был полноценно либерализован. Сейчас ограничений очень много, а "профильное" постановление №18 содержит не ограничения, а исключения из них. Хотя следует признать, что количество последних за полтора года выросло существенно и мы уже очень далеки от ограничений в начале войны. Учитывая уже пройденные этапы либерализации, можно констатировать, что прежде всего при принятии каждого шага регулятор ориентируется на его неотложность. Следующим шагом либерализации может стать изменение, которое будет выполнять вполне прикладную задачу, которую сейчас мы даже не можем представить", — говорит директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. Эксперт уверена, что НБУ продолжит делать шаги, которые будут ослаблять ограничения. Но каждый из них в конце концов не будет иметь значительного влияния на валютный рынок, ведь именно это является одним из ключевых условий, которое стремится выполнить регулятор, вводя изменения.

Валютные ограничения для физических лиц, вероятно, будут сохранены надолго, считают опрошенные Фокусом эксперты

"Сейчас Нацбанк будет достаточно тщательно изучать рынок, готовя определенные дальнейшие шаги к постепенной его либерализации. Но когда это может произойти, и что именно "подпадет" под смягчение, не известно. Понимаем, что удачные действия ВСУ на фронте, поддержка со стороны стран-партнеров могут не напрямую влиять на те или иные решения регулятора. Но до окончательной либерализации валютного рынка еще очень далеко", — объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Эксперты говорят, что НБУ будет ослаблять валютные ограничения, но делать это будет очень медленно и осторожно

В одном из банков Фокусу сообщили, что вряд ли следует ожидать значительных послаблений валютных правил для физических лиц. "Существующий уровень свободы вполне достаточен для рядового гражданина. Наличную валюту можно покупать без ограничений, гривневые карты разрешено использовать для покупки товаров и услуг, а также снятия наличных за рубежом в пределах, достаточных для удовлетворения простых ежедневных потребностей. Специальных, кроме тех, что действовали и до войны, ограничений на вывоз наличной валюты за границу нет. Думаю, что расширять эти возможности регулятор будет в последнюю очередь, когда уже будет снято большинство ограничений на операции юридических лиц, ведь обратная последовательность может привести к росту теневого сектора", — говорит банковский эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин убежден: снятие ограничений будет идти очень медленно и осторожно, чтобы не "сорвать" валютный рынок (не было негативного влияния на курс). "Мы будем видеть осторожные шаги, незначительные послабления, которые будут работать сразу на две стороны — и тех, кто покупает и оперирует валютой, а также на тех, кто будет ее заводить, как инвестицию или кредит. После каждого такого шага НБУ будет брать паузу и наблюдать за изменением ситуации, после чего будет делать следующий шаг", — говорит Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус война создает риски для курса доллара в Украине. В частности, полная блокада "зернового коридора" может существенно ухудшить платежный баланс.