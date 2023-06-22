Летний доллар и контрнаступление. Зачем Нацбанк смягчает ограничения и что будет с курсом в июле

В июне курс гривны на наличном рынке пытался приблизиться к официальному, благодаря снижению спроса на валюту и увеличению объемов наличных долларов в банках. На волне стабильности НБУ решил смягчить некоторые валютные ограничения. Фокус узнал, что именно меняется и может ли наличный курс в июле сдвинуться с отметки 37,5 гривны за доллар.

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Летний период — традиционно время затишья на валютном рынке. Однако если до войны отсутствие курсовых колебаний объяснялось снижением объема покупки валюты импортерами на фоне роста объемов продажи долларов и евро экспортерами, то сейчас все зависит от решений регулятора. Ведь в Украине с начала войны курс на межбанке зафиксирован на определенной отметке (сейчас 36,57 грн за доллар), и в данный момент отпускать курс в свободное плавание Нацбанк, вероятно, не собирается. "Пока, судя по последнему выступлению Совета НБУ, мы не увидим изменения официального курса НБУ к доллару ближайшие 3-4 месяца", — считает Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и глобальных рынков ОТП Банка.

Валютные ограничения. Что именно изменил Нацбанк в июне и на что это будет влиять

В июне НБУ начал вводить новые валютные правила для бизнеса. Речь идет о смягчении некоторых валютных ограничений — постановление НБУ №73 от 15 июня. С 16 июня 2023 года НБУ предоставил разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставлены с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

"По оценкам Национального банка, благодаря введению такого смягчения объем поступления новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток вследствие возврата и обслуживания существующих займов. Так, предоставление возможности переводить за границу средства для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину. Кроме того, такие изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики", — говорят эксперты НБУ.

НБУ предоставил разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам

А с 21 июня НБУ предоставил возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках. Об этом говорится в постановлении НБУ №77 от 20 июня.

Антон Куринной считает, что новые правила приняты для улучшения инвестиционного климата и для поиска новых источников кредитов или международной помощи/грантов и т.д., и основная цель — упрощение закрытия старых кредитов и привлечения новых. Между тем, по его мнению, в целом смягчение таких ограничений не может повлиять на рынок, ведь курс на межбанке стабильно находится на одном ценовом уровне."Будут потрачены большие суммы из резервов НБУ, но они (резервы) сейчас на рекордных отметках, благодаря как раз международной помощи партнеров", — говорит Антон Куринной.

Новые правила от НБУ должны упростить для бизнеса как уплату по старым валютным кредитам, так и привлечение новых займов Фото: Pexels

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, благодаря новым правилам, формируются перспективы для привлечения новых кредитов, которые необходимы Украине для восстановления и запуска экономики. "Влияние решения будет ограниченным для текущего рынка, поскольку некоторые должники уже накопили валюту на счетах для погашения кредитов. Другие договорились о реструктуризации, третьи рассчитывают на привлечение средств. И главное, золотовалютные резервы находятся на высоком уровне, чтобы сгладить негативные последствия для рынка. На мой взгляд, это решение на будущее, чтобы облегчить доступ к кредитам и снизить риски для кредиторов", — считает эксперт.

"Рынок сможет увидеть результаты этих послаблений в ближайшее время, но только в виде роста объема интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке. Но это никак не скажется на показателях наличного рынка и, наконец, вероятно, не приведет к очень значительному и длительному росту дисбаланса на МВРУ", — уверена Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

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То есть, фактически речь идет о том, что из-за разрешения на обслуживание внешних кредитов компании увеличат объем покупки валюты, но это необходимо сделать для обеспечения будущего поступления кредитной помощи в частный сектор.

Международные резервы НБУ сейчас на максимуме — более $37,3 млрд Фото: bank.gov.ua

В казначействе одного из банков Фокусу рассказали, что, согласно оценке НБУ, общий объем обязательств реального сектора по внешним долгам, которые должны быть оплачены в течение 2023 года, составляет $33,5 млрд. "Однако лишь часть из этой суммы соответствует критериям, определенным постановлением №73. Какая именно, сказать сложно. Но думаю, что Национальный банк очень тщательно оценил возможные риски, и речь идет о вполне безопасной, учитывая динамику международных резервов, сумме. Учитывая тот факт, что под ослабление подпадают займы, гарантированные международными финансовыми организациями, и кредиты, предоставленные с участием иностранных государств, можно ожидать, что принятое решение действительно может стимулировать поступление новых займов", — говорит опрошенный Фокусом банковский эксперт.

Эксперты считают, что ослабление валютных ограничений не должно повлиять на ситуацию на валютном рынке

"НБУ движется осторожно, анализируя условия для дальнейшего смягчения валютных ограничений. Отмена ограничения по переводу средств не касается ситуации на наличном валютном рынке. Зато можно говорить о "стратегии" снятия ограничений на внешние заимствования и инвестиции. Недавно в НБУ сообщили, что Украина накопила рекордные за последние 10 лет валютные резервы в $37 млрд. Это далось отнюдь не легко, поэтому, на мой взгляд, такое решение принималось с учетом необходимости "аккуратного" отношения к валютным резервам", — комментирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

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По словам Антона Куринного, НБУ в июне в среднем продавал $400-450 млн в неделю, так регулятор поддерживает курс и импортеров в военное время.

Наличный рынок в течение двух декад июня был довольно спокойным — в банках доллары продавали по 37,25-37,7 грн., и на конец месяца и на июль прогнозы экспертов относительно курсовых колебаний довольно оптимистичны.

Какой курс продажи долларов в банках Украины*:

Ощадбанк: 37,45 грн/долл;

ПриватБанк: 37,25 грн/долл;

Райффайзен Банк: 37,43 грн/долл;

ОТП Банк: 37,3 грн/долл;

Креди Агриколь Банк: 37,7 грн/долл;

Аккордбанк: 37,35 грн/долл.

*По состоянию на 22 июня 2023 года, данные банков для продажи долларов в кассах отделений

Эксперты считают, что пока что заметных негативных трендов, способных повлиять на наличный курс, нет. Однако рано говорить о стабильности на долгий срок.

На наличном рынке доллары в июне 2023 года продают по курсу 37,25-37,7 гривен за доллар Фото: УНИАН

"Негативно на курс может повлиять любой фактор. Даже безосновательные слухи способны радикально изменить ситуацию на рынке. В целом, сейчас общий фон выглядит достаточно оптимистичным для гривны. Сальдо операций физических лиц с иностранной валютой уже две недели подряд является положительным, что свидетельствует о значительном ослаблении девальвационных настроений и рост потребительского оптимизма. Инфляция уверенно сокращается, ставки по гривневым депозитам растут, а у небольших банков уже достигли возможных максимумов, что делает гривну оптимальным инструментом сбережения, как минимум, на среднесрочном промежутке времени. При таком тренде вряд ли стоит ожидать ослабления курса гривны", — уверена Анна Золотько. Однако эксперт предупредила: не следует забывать, что страна находится в состоянии войны, а это крайне неблагоприятная для планирования и прогнозирования среда.

На валютном рынке Украины летом — традиционное затишье, однако из-за войны оно довольно шаткое, говорят эксперты Фото: Pexels

Тарас Лесовой считает, что главным фактором, который будет влиять на рынок, безусловно, будет ход войны и, в частности, успешные действия Вооруженных Сил Украины. "Конечно, активная фаза войны уже будет прямо давить на настроения граждан. Но я убежден, что сейчас, несмотря на всю боль и страдания и разрушения, которые несет война, общественные настроения более или менее оптимистичны. А отсюда — отсутствие ажиотажа или паники на валютном рынке", — говорит Тарас Лесовой. По его мнению, наиболее ожидаемым станет дальнейшее укрепление гривны и соответствующее сокращение разницы между официальным курсом и курсом обменных пунктов до 1-1,5%. "Можно предположить, что границы валютных колебаний могут измениться, а наличный курс будет в новом валютном "коридоре": 36,7-37,7 грн/$, 40-41,5 грн/€", — сообщил эксперт.

Сейчас в банках нет дефицита наличной валюты, а население не проявляет ажиотажного спроса на доллары Фото: delo.ua

Антон Куринной тоже считает, что существенных колебаний курса на наличном рынке в июле не должно быть. "Из-за прекращения деятельности многих серых схем вывода неофициальных доходов, рынок наличной валюты заметно стабилизировался и незаметны резкие колебания. Пока кажется, что может повлиять на курс какая-то сильно негативная динамика на войне или, возможно, сезонность", — говорит Антон Куринной.

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Изменение трендов на валютном рынке летом возможно, говорит аналитик Андрей Шевчишин. Он объяснил: наличный курс держится близко к межбанку, и при этом главную партию играют коммерческие банки, которые формируют достаточное предложение валюты и могут откупить нужные объемы на межбанке по фиксированному курсу. "Поэтому, пока банки держат такую позицию и не ожидают повышения официального курса, наличный рынок будет относительно стабильным. Первым сигналом к изменению тенденции будет придерживание валюты крупными банками, что изменит баланс наличного рынка", — резюмирует эксперт.