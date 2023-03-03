Дешевая валюта: может ли наличный курс в Украине дойти до уровня 36 гривен за доллар

У весеннего укрепления гривны есть несколько причин — в частности, дефицит гривны и рост предложения иностранной валюты. Фокус узнал, как долго гривна будет укрепляться.

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На межбанковском валютном рынке Украины в феврале наблюдался спад спроса на иностранную валюту. В то же время, на наличном рынке также спрос на валюту уменьшился, тогда как на рынке появилось большое количество продавцов долларов. Об этом пишет Фокус в статье "Слишком много долларов. Почему укрепилась гривна и чего ждать от курса валюты в марте".

"В феврале общий объем валютных интервенций Нацбанка составил $2,4 млрд, что на 20% меньше по сравнению с январем 2023 года за счет роста предложения валюты. В марте мы ожидаем сбалансированность на рынке, в том числе, за счет поступлений валютных средств от международных финансовых учреждений для поддержки Украины", — отметил Директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергей Кучерявый.

Эксперты отмечают, что на межбанковском валютном рынке НБУ регулярно продает валюту, что позволяет обеспечивать зафиксированный НБУ на уровне 36,6 грн./доллар курс межбанка.

"На межбанке – дефицит валюты, который покрывается за счет поступления внешней помощи, торговый баланс — глубоко дефицитный, и разница покрывается за счет средств от стран-партнеров", — отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В то же время, эксперты ожидают, что в марте предложение валюты вырастет как за счет новых поступлений средств от стран-партнеров, так и за счет продажи на наличном рынке валютных накоплений физлиц и малого бизнеса. Кроме того, на курс будут влиять новые нормативы НБУ по резервированию для банков.

"Ликвидность банковского сектора влияет на валютный рынок. Есть новые требования НБУ к резервам, приближается 11 марта, и банкам нужно будет выровнять свою позицию по валюте, не исключаю, что банки также дополнительно продают валюту", — говорит Андрей Шевчишин.

"В марте ситуация будет похожа на февральскую. В то же время, спрос и предложение вернутся в сбалансированное состояние — без чрезмерных перекосов. Кроме того, ожидается, что укрепление гривны несколько затормозится, но вряд ли это существенно скажется на курсовом коридоре: новые курсовые границы сохранятся на уровне 38–39,5 грн./$ и 40–41 грн./€", — прогнозирует директор департамента казначейства ComInBank Герман Марченко.

Дилер Департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринной отмечает, что сегодня среди основных факторов влияния на валютный курс — дефицит гривны и достаточное предложение валюты, скорее всего, за счет перепродаж после окончания 3-месячных валютных депозитов, благодаря которым население может хеджировать свои валютные риски.

"Возможно, наличную валюту начали продавать аграрии перед сезонными работами и забирать гривну с рынка. Похоже, что рынок нашел свою стабильность в коридоре 39-40 грн./долл. Возможны выходы из коридора на время, как было с пробитием курса 39 грн./долл. на укрепление гривны до уровней 38,5 грн./долл.", — говорит Антон Куринной.

В то же время, эксперты не считают, что в марте курс наличного рынка способен выровняться с уровнем фиксированного курса межбанка, то есть, достичь 36,6 грн за доллар.

"Это возможно при сильном дефиците гривны. Пока не видим условий для таких котировок", — отметил Антон Куринной.

Ранее Фокус писал, что в конце 2022 года в Украине наметился тренд роста спроса на иностранную валюту. В декабре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,41 млрд (в эквиваленте) и купило на $1,87 млрд.

Как сообщалось, НБУ с 11 марта ужесточает нормативы формирования банками резервов по средствам "до востребования" в банках. Ужесточение требований по резервам в итоге отразится на условиях банков по депозитам и текущим (карточным) счетам для клиентов-физлиц.