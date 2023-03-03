Дешева валюта: чи може готівковий курс в Україні дійти до рівня 36 гривень за долар

Весняне зміцнення гривні має кілька причин — зокрема, дефіцит гривні та зростання пропозиції іноземної валюти. Фокус дізнався, як довго гривня зміцнюватиметься.

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На міжбанківському валютному ринку України у лютому спостерігався спад попиту на іноземну валюту. На готівковому ринку також попит на валюту зменшився, тоді як на ринку з'явилася велика кількість продавців доларів. Про це пише Фокус у статті "Занадто багато доларів. Чому зміцнилася гривня і чого чекати від курсу валюти в березні".

"У лютому загальний обсяг валютних інтервенцій Нацбанку склав $2,4 млрд, що на 20% менше в порівнянні з січнем 2023 року за рахунок зростання пропозиції валюти. У березні ми очікуємо на збалансованість на ринку, в тому числі за рахунок надходжень валютних коштів від міжнародних фінансових установ для підтримки України", — зазначив директор департаменту контролю ліквідності й цінних паперів "Кредобанку" Сергій Кучерявий.

Експерти зазначають, що на міжбанківському валютному ринку НБУ регулярно продає валюту, що дозволяє забезпечувати зафіксований НБУ на рівні 36,6 грн/долар курс міжбанку.

"На міжбанку — дефіцит валюти, що покривається за рахунок надходження зовнішньої допомоги, торговельний баланс — глибоко дефіцитний, і різниця покривається за рахунок коштів від країн-партнерів", — зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Водночас експерти очікують, що в березні пропозиція валюти зросте як за рахунок нових надходжень коштів від країн-партнерів, так і за рахунок продажу на готівковому ринку валютних накопичень фізосіб і малого бізнесу. Крім того, на курс упливатимуть нові нормативи НБУ щодо резервування для банків.

"Ліквідність банківського сектора впливає на валютний ринок. Є нові вимоги НБУ до резервів, що наближається 11 березня, і банкам потрібно буде вирівняти свою позицію щодо валюти, не виключаю, що банки також додатково продають валюту", — каже Андрій Шевчишин.

"У березні ситуація буде схожа на лютневу. Водночас попит і пропозиція повернуться в збалансований стан — без надмірних перекосів. Крім того, очікується, що зміцнення гривні дещо загальмується, але навряд чи це суттєво позначиться на курсовому коридорі: нові курсові кордони збережуться на рівні 38–39,5 грн/$ і 40–41 грн/€ ”, — прогнозує директор департаменту казначейства ComInBank Герман Марченко.

Дилер департаменту глобальних ринків "ОТП Банку" Антон Курінний зазначає, що сьогодні серед основних чинників упливу на валютний курс — дефіцит гривні й достатня пропозиція валюти, швидше за все, за рахунок перепродажу після закінчення 3-місячних валютних депозитів, завдяки яким населення може хеджувати свої валютні ризики.

"Можливо, готівку почали продавати аграрії перед сезонними роботами та забирати гривню з ринку. Схоже, що ринок знайшов свою стабільність у коридорі 39-40 грн/дол. Можливі виходи з коридору на час, як було з пробиттям курсу 39 грн/ дол. на зміцнення гривні до рівнів 38,5 грн/дол.", — каже Антон Курінний.

Водночас експерти не вважають, що в березні курс готівкового ринку здатний вирівнятися з рівнем фіксованого курсу міжбанку, тобто досягти 36,6 грн за долар.

"Це можливо за сильного дефіциту гривні. Поки не бачимо умов для таких котирувань", — зазначив Антон Курінний.

Раніше Фокус писав, що наприкінці 2022 року в Україні намітився тренд зростання попиту на іноземну валюту. У грудні 2022 року комерційним банкам було продано готівкової та безготівкової валюти на $1,41 млрд (в еквіваленті) і куплено на $1,87 млрд.

Як повідомлялося, НБУ з 11 березня посилює нормативи формування банками резервів за коштами "до запиту" в банках. Посилення вимог щодо резервів у результаті позначиться на умовах банків за депозитами та поточними (картковими) рахунками для клієнтів-фізосіб.