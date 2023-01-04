Долар в обмінниках дорожчає: яким буде курс валюти в січні 2023 року

На валютному ринку —підвищений попит на долари та євро, що може стимулювати девальваційні явища на готівковому ринку. Вже 4 січня деякі банки встановили курс продажу долара на рівні 40,8-40,95 UAH/USD.

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Наприкінці 2022 року в Україні намітився тренд зростання попиту на іноземну валюту. Як повідомили в Національному банку, населення України в грудні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,41 млрд (в еквіваленті) і купило на $1,87 млрд. Тобто чиста купівля валюти громадянами минулого місяця становила $463,7 млн.

"У готівковому сегменті валютного ринку в другій половині грудня спостерігається невелике зростання курсу. Проте ми не бачимо причин для такої курсової динаміки в безготівковому сегменті, оскільки геополітичні ризики та загроза нових ракетних обстрілів або відключень електроенергії залишаються незмінними. Ми вважаємо, що кінець року міг спонукати населення активніше конвертувати свої гривневі заощадження в іноземну валюту. Це можуть використи спекулятивні трейдери, щоб заробити на тимчасовому посиленні попиту на іноземну валюту", — прокоментував Фокусу ситуацію з курсом Сергій Колодій, головний менеджер з макроекономічного аналізу "Райффайзен Банку".

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Коливань не уникнути. Як і чому змінюватиметься валютний курс у 2023 році

За словами Ганни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку", зараз на готівковому ринку відбувається поступове зростання курсу долара, спровоковане зростанням попиту на тлі масованих виплат зарплат. "На початку року, враховуючи нетиповий графік таких виплат у грудні-січні, швидше за все, попит знизиться. До того ж, навіть незважаючи на війну, я чекаю на невелике пожвавлення споживчого попиту, що відволікатиме частину вільної ліквідності від готівкового валютного ринку. Тому, на мою думку, загалом січень має бути більш-менш спокійним для гривні", — вважає Ганна Золотько.

На її думку, в майбутньому, ймовірно, валютний ринок перебуватиме в межах уже звичних коливань. Тобто готівковий курс, швидше за все, перебуватиме в коридорі +3+5 грн до офіційного.

"Якщо Національний банк усе ж таки вирішить перейти до плаваючого курсу й дозволить фізособам вільно купувати безготівкову валюту за безготівкову гривню, поняття окремого готівкового курсу має зникнути в принципі. Водночас орієнтиром для курсоутворення знову стане міжбанк (МВРУ). Але я не думаю, що найближчим часом можна говорити про повернення плаваючого курсу", — вважає Ганна Золотько.

[ + – ] На готівковому ринку долари 4 січня продають за курсом 40,5-40,95 UAH/USD Фото: УНІАН

Нагадаємо, у середині грудня долар у банках продавали за курсом 39,6-40,1 UAH/USD, а вже 29 грудня — 40,1-40,6 UAH/USD.

Станом на 4 січня 2023 року в банках України встановлено такий курс продажу долара в касах:

"ПриватБанк": 40,5 UAH/USD

"Укргазбанк": 40,7 UAH/USD

"Райффайзен Банк": 40,6 UAH/USD

"Креді Агріколь Банк": 40,95 UAH/USD

"Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"): 40,95 UAH/USD

"ОТП Банк": 40,5 UAH/USD

"Ощадбанк": 40,85 UAH/USD

Нагадаємо, 2022 року фізособами в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

Як раніше писав Фокус, то, яким у 2023 році буде курс гривні, багато в чому залежить від політики Національного банку, який може переглянути встановлений сьогодні курс на міжбанківському ринку (36,57 грн/дол.) у бік підвищення, наприклад, до 40 або 42 UAH/USD.