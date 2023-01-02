Як падатиме гривня: чи дійде курс до позначки 50 гривень за долар у 2023 році

Згідно з прогнозом Мінекономіки, до кінця 2023 року курс досягне позначки 45,8 грн/долар. Але опитані Фокусом експерти кажуть, що на готівковому ринку девальвація може бути у 2023 році суттєвішою.

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Яким у 2023 році буде курс гривні, багато в чому залежить від політики Національного банку, який може переглянути встановлений курс на міжбанківському ринку (36,57 грн/дол.) у бік підвищення, наприклад, до 40 або 42 грн/дол. А поки прогнозний валютний курс експерти також називають рівнянням з багатьма невідомими, адже теоретично НБУ може також повернути довоєнну курсову політику плаваючого курсу, що суттєво може вплинути на вектор курсових коливань. Про це пише Фокус у своїй статті "Коливань не уникнути. Як і чому змінюватиметься валютний курс у 2023 році".

Ключовими факторами, що вплинуть у 2023 році на валютний курс в Україні, будуть такі:

війна в Україні,

ситуація із золотовалютними резервами,

обсяг надходжень кредитів та грантів від країн-партнерів,

рівень інфляції,

темпи можливого відновлення економіки України,

обсяг одержаних від РФ репарацій.

"Курс на 2023 рік залежить від комплексу факторів, частина з яких поки невідома через невизначеність щодо інтенсивності війни та терміну її завершення. Тому траєкторію курсу важко передбачити точно на наступний рік. У будь-якому випадку, ми не очікуємо значних та різких змін у курсовій динаміці наступного року, якщо не змінюватимуться геополітичні фактори", — зазначає головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

На думку директора департаменту з контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку Сергія Кучерявого, на валютний курс у 2023 році впливатимуть панічні настрої населення на тлі подій на війні, дефіцит готівкового долара, здійснення бюджетних та військових виплат.

Проте експерти, опитані Фокусом, зазначають, що зміцнення гривні у 2023 році навряд чи можливе. "Я не дуже вірю у можливість зміцнення гривні проти сьогоднішнього офіційного курсу: навіть якщо до цього штовхатиме ймовірний профіцит платіжного балансу через пожвавлення інвестицій та міжнародної допомоги, зміцнення гривні шкодитиме експортерам та темпам відновлення економіки. Але й для апокаліптичних прогнозів про захмарний курс долара немає жодних підстав", — вважає Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

На думку директора департаменту казначейства ComInBank Германа Марченка, на курс гривні у 2023 році впливатиме і політика Нацбанку щодо курсу на міжбанку, і параметри виконання плану держбюджету.

У найближчі місяці експерти не бачать підстав для серйозної девальвації. "Звичайно, валютний ринок демонструє ознаки деякої інертності та має залежність від сезонних тенденцій, тому в перспективі найближчі два місяці за збереження облікової ставки НБУ на рівні 25% річних та офіційного курсу, курс долара не перетне позначку 41 грн/дол.", — вважає Герман Марченко.

Надалі 2023 року висока ймовірність ослаблення курсу гривні до рівня 42-45 грн/дол. Водночас у такому разі Нацбанк цілком може переглянути фіксований курс.

"Вважаю, що у другому півріччі фіксований курс буде зрушено до позначки 45,5 грн за долар, де також буде зафіксовано Нацбанком. Готівковий може знаходитися поблизу позначки 50 грн/дол. При цьому багато залежить від зовнішньої допомоги та реалізації права на репарації", — резюмував Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус писав, що Національний банк може у 2023 році повернути політику плаваючого курсоутворення, відмовившись від фіксованого на міжбанку курсу.

Як повідомлялося, щомісяця банки купують на міжбанку під виплати за депозитом із конвертацією 200 млн доларів.