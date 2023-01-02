Как будет падать гривна: дойдет ли курс до отметки 50 гривен за доллар в 2023 году

Согласно прогнозу Минэкономики, к концу 2023 года курс достигнет отметки 45,8 грн/доллар. Но опрошенные Фокусом эксперты говорят, что на наличном рынке девальвация может быть в 2023 году более существенной.

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Каким в 2023 году будет курс гривны, во многом зависит от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный сегодня курс на межбанковском рынке (36,57 грн/долл.) в сторону повышения, например, до 40 или 42 грн/долл. А пока прогнозный валютный курс эксперты также называют уравнением со многими неизвестными, ведь теоретически НБУ может также вернуть довоенную курсовую политику плавающего курса, что существенно может повлиять на вектор курсовых колебаний. Об этом пишет Фокус в своей статье "Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году".

Ключевыми факторами, что повлияют в 2023 году на валютный курс в Украине, будут следующие:

война в Украине,

ситуация с золотовалютными резервами

объем поступлений кредитов и грантов от стран-партнеров,

уровень инфляции,

темпы возможного восстановления экономики Украины

объем полученных от РФ репараций.

"Курс на 2023 год зависит от комплекса факторов, часть из которых пока неизвестна из-за неопределенности относительно интенсивности войны и срока ее завершения. Поэтому траекторию курса трудно предсказать точно на следующий год. В любом случае, мы не ожидаем значительных и резких изменений в курсовой динамике в следующем году, если не будут меняться геополитические факторы", — отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По мнению директора департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергея Кучерявого, на валютный курс в 2023 году будут оказывать влияние панические настроения населения на фоне событий на войне, дефицит наличного доллара, осуществление бюджетных и военных выплат.

Тем не менее, эксперты, опрошенные Фокусом, отмечают, что укрепление гривны в 2023 году вряд ли возможно. "Я не очень верю в возможность укрепления гривни по отношению к сегодняшнему официальному курсу: даже если к этому будет толкать вероятный профицит платежного баланса из-за оживления инвестиций и международной помощи, укрепление гривны будет вредить экспортерам и темпам восстановления экономики. Но и для апокалиптических прогнозов о заоблачном курсе доллара нет никаких оснований", — считает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По мнению директора департамента казначейства ComInBank Германа Марченко, на курс гривны в 2023 году будет влиять и политика Нацбанка относительно курса на межбанке, и параметры выполнения плана госбюджета.

В ближайшие же месяцы эксперты не видят оснований для серьезной девальвации. "Конечно, валютный рынок демонстрирует признаки некоторой инертности и имеет зависимость от сезонных тенденций, поэтому в перспективе ближайшие два месяца при сохранении учетной ставки НБУ на уровне 25% годовых и официального курса, курс доллара не пересечет отметку в 41 грн/долл", — считает Герман Марченко.

В дальнейшем в 2023 году высока вероятность ослабления курса гривны до уровня 42-45 грн/долл. При этом, в таком случае Нацбанк вполне может пересмотреть фиксированный курс.

"Полагаю, что во втором полугодии фиксированный курс будет сдвинут к отметке 45,5 грн за доллар, где также будет зафиксирован Нацбанком. Наличный может находиться вблизи отметки 50 грн/долл. При этом, многое зависит от внешней помощи и реализации права на репарации", — резюмировал Андрей Шевчишин.

Ранее Фокус писал, что Национальный банк может в 2023 году вернуть политику плавающего курсообразования, отказавшись от фиксированного на межбанке курса.

Как сообщалось, ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией 200 млн долларов.