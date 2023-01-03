Знайти валюту: як українці продавали долари та гривні під час війни

Загалом із першого місяця 2022 року в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

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За даними Нацбанку, українці у грудні 2022 року продали комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на $1 411,3 млн (в еквіваленті) і купили на $1 875,0 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Купівля валюти також була серйозною: у грудні чиста купівля валюти була на рівні $463,7 млн, а в листопаді цей показник становив $390,6 млн. Загалом з першого місяця 2022 року в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн. Чиста покупка становила $880,1 млн.

[ + – ] Як українці купували та продавали валюту у 2022 році Фото: НБУ

Скільки грошей принесли українці до банків під час війни

За даними НБУ, на початок березня 2022 року банки мали 439 млрд грн на гривневих рахунках населення та 9,1 млн доларів — на валютних. За сім місяців військового 2022 року суми на рахунках громадян змінилися: гривні побільшало, а от доларів — менше.

За даними Нацбанку, на 1 жовтня в банках валюти ще більше: на гривневих рахунках було розміщено 548,8 млрд. грн., а на валютних — 8,57 млн. доларів. Тобто, з'явилася тенденція надходження гривні та відтоку валюти з рахунків громадян протягом березня-вересня 2022 року.

"Загалом за системою обсяги фондування у гривні незначно зросли (близько 20 млрд грн за 9 місяців, менш ніж на 5%). За рахунок зростання пасивів у державних банках — через них проходять основні обсяги бюджетних коштів, які йдуть на зарплати військовим, пенсійні виплати та виплати бюджетним працівникам, соцдопомога тощо. Навпаки, у приватних та іноземних банках обсяги гривневого фондування знизилися як через те, що банки активно погашали рефінансування перед НБУ, так і через те, що кошти переводять у валюту, зокрема, готівкову", — пояснює тенденції на ринку асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Фокус вже писав, що після початку російського вторгнення та зупинки авіасполучення з Україною валюта доставляється не літаками, а наземним транспортом.

Також повідомлялося, що незважаючи на бойові дії, ситуація зі видобуванням газу в Україні не стала проблемною. Так, у 2022 році компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", видобула 12,5 млрд. кубометрів природного газу (товарного).