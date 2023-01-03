Знайти валюту: як українці продавали долари та гривні під час війни
Загалом із першого місяця 2022 року в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.
За даними Нацбанку, українці у грудні 2022 року продали комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на $1 411,3 млн (в еквіваленті) і купили на $1 875,0 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Купівля валюти також була серйозною: у грудні чиста купівля валюти була на рівні $463,7 млн, а в листопаді цей показник становив $390,6 млн. Загалом з першого місяця 2022 року в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн. Чиста покупка становила $880,1 млн.
Скільки грошей принесли українці до банків під час війни
За даними НБУ, на початок березня 2022 року банки мали 439 млрд грн на гривневих рахунках населення та 9,1 млн доларів — на валютних. За сім місяців військового 2022 року суми на рахунках громадян змінилися: гривні побільшало, а от доларів — менше.
За даними Нацбанку, на 1 жовтня в банках валюти ще більше: на гривневих рахунках було розміщено 548,8 млрд. грн., а на валютних — 8,57 млн. доларів. Тобто, з'явилася тенденція надходження гривні та відтоку валюти з рахунків громадян протягом березня-вересня 2022 року.
"Загалом за системою обсяги фондування у гривні незначно зросли (близько 20 млрд грн за 9 місяців, менш ніж на 5%). За рахунок зростання пасивів у державних банках — через них проходять основні обсяги бюджетних коштів, які йдуть на зарплати військовим, пенсійні виплати та виплати бюджетним працівникам, соцдопомога тощо. Навпаки, у приватних та іноземних банках обсяги гривневого фондування знизилися як через те, що банки активно погашали рефінансування перед НБУ, так і через те, що кошти переводять у валюту, зокрема, готівкову", — пояснює тенденції на ринку асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.
Фокус вже писав, що після початку російського вторгнення та зупинки авіасполучення з Україною валюта доставляється не літаками, а наземним транспортом.
Також повідомлялося, що незважаючи на бойові дії, ситуація зі видобуванням газу в Україні не стала проблемною. Так, у 2022 році компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", видобула 12,5 млрд. кубометрів природного газу (товарного).