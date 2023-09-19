Ще більше готівкової валюти: навіщо Нацбанк скасував валютні обмеження та що буде з курсом

Національний банк України скасував кілька валютних обмежень, що має вплинути на банки, бізнес і, як кажуть експерти, на курс гривні в банках і обмінниках України.

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Національний банк постановою від 15 вересня №115 пом'якшив низку валютних обмежень. Зокрема, Нацбанком розширено можливості для банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти. Як пояснюють експерти, це зроблено для зняття певної напруги на готівковому ринку.

"Ця норма одноразово збільшує ліміт продажу готівкової іноземної валюти населенню. Обсяг може бути досить значним і сягати мільярда доларів. Проте слід розуміти, що це лише можливість, яку ще треба реалізувати на практиці. Для цього необхідно завезти потрібний обсяг готівкової валюти й підкріпити нею каси, виконати вимоги ліміту валютної позиції. Зокрема, важливо сказати, що фактично йдеться про разове збільшення дозволеного до продажу готівкової валюти обсягу. Він не є відновлювальним, хоча й жодним чином не обмежений у часі. Тобто один банк може використати увесь додатковий ліміт умовно за тиждень, інший користуватиметься ним місяцями, — вважає Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку". Вона вважає, що миттєвого впливу на ринок ця норма не матиме. — Загалом вартість долару доволі динамічно зростає. На цьому фоні додаткові можливості продажу готівкової валюти з боку банків сильно обмежені в потенційній ефективності", — каже експертка.

"Найголовніше — це одна з тактик для зняття, так би мовити, напруги на готівкову ринку, яка виникла внаслідок закриття кількох мережевих обмінних пунктів, що покривали до 30% готівкового ринку. Головним чином, серпнева курсова веремія виникла саме через скорочення можливостей громадян купувати й продавати готівкову валюту. Розуміємо, що шлях до плаваючого курсу передбачає знаття великої кількості обмежень і перехід на ринкове регулювання курсу", — розповів Фокусу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

За його словами, 15 вересня після чергового етапу лібералізації (це й дозвіл оплати медичних послуг за валюту, можливість переказувати кошти державним підприємствам за кредитними/позиковими зобов’язаннями) цілком можливий рух курсів до зближення (йдеться про курс міжбанку та курс готівкового ринку). Але найголовніше — держава поступово послаблює обмеження з переказу коштів, які виникли як необхідний запобіжник відтоку валюти за кордон — це є своєрідною гарантією уникнення неочікуваних ажіотажних вибухів, як це сталося в серпні, про що писав Фокус.

Ажіотажний попит у серпні Нацбанк гасив рішенням дозволити фізособам купівлю безготівкової валюти Фото: УНІАН

"Якщо ж аналізувати ситуацію загалом, то нові кроки з лібералізації мають позначаться на готівковому ринку валют збільшенням пропозиції: якщо в прогнозному періоді не буде нових нововведень, курс не має перевищити відмітку 38,70-39 грн/$ і 41,5-41,7 грн /€. Очікується, що подальші зміни у валютному регулюванні зблизять курси міжбанку та готівковий", — каже Лєсовий.

На думку Анни Золотько, зараз питання курсу валют знову стало одним із ключових трендів в інформаційному просторі.

"Чимало українців впевнені, що найближчими днями НБУ повернеться до гнучкого курсоутворення. Хоча регулятор минулого тижня вкотре наголосив, що це відбудеться лише після настання низки умов, до того ж навіть після відмови від фіксованого курсу він підтримуватиме гривню інтервенціями. Але чутки активно розповсюджуються та підживлюють попит на іноземну валюту. Як довго може тривати ця хвиля, сказати важко. Зазвичай вони не бувають занадто довгими, проте, зважаючи на обсяг коштів на вимогу фізичних осіб, що наприкінці липня сягнув 739 млн гривень, слід визнати, що потенціал для підтримання цього тренду існує", — каже Анна Золотько. Вона вважає, що за рахунок зростання різниці між готівковим і безготівковим курсом подальше зростання вартості долара в касах фінустанов усе ж уповільнюватиметься, і незабаром можна буде побачити зворотні тенденції (тренд на зміцнення гривні).

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Тарас Лєсовий каже, що на курсові коливання впливатимуть не лише суто економічні фактори, але й емоційні. "Непрямим чинником, що впливатиме на готівковий ринок валют, слід також вважати події на фронті й наслідки можливих ворожих ракетних і дронових атак. Напередодні нового опалювального сезону вірогідність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни значно збільшується. Розуміємо, що цей фактор впливатиме як на стан економіки (роботу підприємств), так і на суспільні настрої. Можна сказати, що цей чинник за великим рахунком є ірраціональним, але від того він не стає менш значущим", — пояснив експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні та розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/долар. Вітчизняний валютний ринок відреагував на заяву міністра стосовно середньорічного курсу гривні у 2024 році зростанням попиту, до того ж попит на валюту зростає і на готівковому ринку.