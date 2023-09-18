Нацбанк знову пом'якшив валютні обмеження: що змінилося для українців

Нацбанк України продовжує поетапно скасовувати валютні обмеження, які були введені відразу після початку повномасштабної війни проти РФ. Пресслужба регулятора розповіла, що змінилося з 16 вересня.

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Для більш стабільного функціонування готівкового сегмента валютного ринку та щоб збільшити можливість отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для військових, Національний банк України (НБУ) пом'якшив низку валютних обмежень. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк або небанківська фінансова установа може продати на валютному ринку, враховуватиметься, скільки залишилося коштів готівкової іноземної валюти, що була в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

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Тобто клієнти купуватимуть іноземну валюту в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, який розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

У Нацбанку додають, що сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюють на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого регулятором на дату такого розрахунку.

Також НБУ розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи можуть переказувати кошти за кордон. В оновленому переліку з'явилися послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

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Регулятор дозволив державним підприємствам переказувати кошти за кордон, щоб останні не порушували зобов'язань перед нерезидентом за кредитом або позикою, які було реструктуризовано на умовах, погоджених з урядом.

"Дозволено здійснювати інші платежі, пов'язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов'язань. Ці зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", — додають в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) вирішив знизити облікову ставку з 22% до 20%. Нові нормативи діють в Україні з 15 вересня 2023 року.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль на початку серпня 2023 року розповів, що через вторгнення РФ Україна втратила третину ВВП. Зараз наша країна на оборону витрачає більше, ніж заробляла в мирний час.