Нацбанк снова смягчил валютные ограничения: что изменилось для украинцев

Нацбанк Украины продолжает поэтапно отменять валютные ограничения, которые были введены сразу после начала полномасштабной войны против РФ. Пресс-служба регулятора рассказала, что изменилось с 16 сентября.

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Для более стабильного функционирования наличного сегмента валютного рынка и чтобы увеличить возможность получать современные виды реабилитации за рубежом для военных, Национальный банк Украины (НБУ) смягчил ряд валютных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, с 16 сентября во время расчета объема наличной иностранной валюты, которую банк или небанковское финансовое учреждение может продать на валютном рынке, будет учитываться, сколько осталось средств наличной иностранной валюты, которая была в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

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То есть клиенты, будут покупать иностранную валюту в наличной форме в пределах суммы, которая определяется как сумма следующих составляющих:

сумма остатков наличной иностранной валюты по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объем превышения покупки наличной иностранной валюты над объемом ее продажи по всем иностранным валютам, который рассчитывается, начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней;

120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц по всем иностранным валютам, которая рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года и в течение следующих операционных/рабочих дней.

В Нацбанке добавляют, что сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, который исчисляется на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного регулятором на дату такого расчета.

Также НБУ расширил перечень медицинских услуг, для оплаты которых физические лица могут переводить средства за границу. В обновленном перечне появились услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

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Регулятор разрешил государственным предприятиям переводить средства за границу, чтобы последние не нарушали обязательства перед нерезидентом по кредиту или займу, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных с правительством.

"Разрешено осуществлять другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств. Эти изменения будут способствовать надлежащему завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", — добавляют в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) решил снизить учетную ставку с 22% до 20%. Новые нормативы действуют в Украине с 15 сентября 2023 года.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль в начале августа 2023 года рассказал, что из-за вторжения РФ Украина потеряла треть ВВП. Сейчас наша страна на оборону тратит больше, чем зарабатывала в мирное время.