Валюты станет больше: Нацбанк смягчил сразу несколько ограничений

Государственный регулятор считает, что изменения должны позволить сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

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Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 года снял ряд административных ограничений, чтобы поддержать положительные тенденции в наличном сегменте валютного рынка, благодаря которые существенно сузилась разница между наличным и официальным курсом. Об этом, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, регулятор расширил возможности банков совершать сделки по продаже наличной валюты населению. При расчете объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться не 100%, а 120% от объема покупки безналичной валюты у населения начиная с 13 апреля 2022. Эти изменения, как считают в Нацбанке, позволят сохранить благоприятную ситуацию на валютном рынке.

"Национальный банк последовательно предпринимает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, изменится и процесс перевода иностранной валюты за границу е-резидентами. Последние смогут переводить на свои счета за границей средства в валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за услуги или работы).

В НБУ подчеркнули, что соответствующие изменения не будут оказывать давление на валютный рынок и международные резервы Украины, потому что в рамках таких операций не будет происходить покупка иностранной валюты.

Напомним, с 24 февраля 2022 года официальный курс зафиксирован на уровне 29,25 UAH/USD. Как ранее писал Фокус, после вторжения России в Украину продажа валюты бизнесом заметно снизилась. Разницу между спросом и предложением валюты перекрывает НБУ за счет продажи средств из международных резервов.

Как ранее писал Фокус, с первого дня войны и далее в 2022 году Нацбанк принял ряд решений, стабилизирующих отток денег из банков и позволивших банкам в дальнейшем наращивать ликвидность.