Валюти побільшає: Нацбанк пом'якшив відразу кілька обмежень

Державний регулятор вважає, що зміни мають дозволити зберегти сприятливу ситуацію на валютному ринку.

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Національний банк України з 21 квітня 2023 року зняв низку адміністративних обмежень, щоб підтримати позитивні тенденції в готівковому сегменті валютного ринку, завдяки яким суттєво звузилася різниця між готівковим і офіційним курсом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор розширив можливості банків здійснювати угоди щодо продажу готівкової валюти населенню. Під час розрахунку обсягу валюти, яку банк може продати, враховуватиметься не 100%, а 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року. Ці зміни, як вважають у Нацбанку, дозволять зберегти сприятливу ситуацію на валютному ринку.

"Національний банк послідовно робить кроки з мінімізації множинності валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та покращенню курсових очікувань", — зазначили в пресслужбі.

Крім того, зміниться й процес переведення іноземної валюти за кордон е-резидентами. Останні зможуть переказувати на свої рахунки за кордоном кошти у валюті, одержані на рахунки в українських банках від нерезидентів (за послуги чи роботу).

У НБУ наголосили, що відповідні зміни не тиснутимуть на валютний ринок і міжнародні резерви України, адже в межах таких операцій не відбуватиметься купівля іноземної валюти.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року офіційний курс зафіксовано на рівні 29,25 UAH/USD. Як раніше писав Фокус, після вторгнення Росії в Україну продаж валюти бізнесом помітно знизився. Різницю між попитом і пропозицією валюти перекриває НБУ за рахунок продажу коштів із міжнародних резервів.

Як раніше писав Фокус, із першого дня війни й далі в 2022 році Нацбанк ухвалив низку рішень, що стабілізують відтік грошей із банків і дозволили банкам надалі нарощувати ліквідність.