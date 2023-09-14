Злякались заяви про 41,4 гривні за долар: банки та обмінники встановлюють новий обмінний курс

У Міністерстві фінансів очікують послаблення курсу гривні до 41,4 грн за долар чи навіть більше. Тим часом, на валютному ринку спостерігається суттєве зростання попиту на іноземну валюту.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про занепокоєння щодо зміцнення гривні й розраховує на ослаблення курсу до 41,4 грн/долар. Вітчизняний валютний ринок відреагував на заяву міністра стосовно середньорічного курсу гривні в 2024 році зростанням попиту, причому, попит на валюту зростає і на готівковому ринку. Та й імпортери зараз збільшують обсяги купівлі валюти. Тим часом, у банках готівковий курс 14 вересні досяг позначки 38,5 грн за долар (курс продажу).

"В понеділок було помічено продаж валюти на міжбанківському ринку, але обсягу не вистачило і імпортери все одно пішли до регулятора, а у вівторок вже пропозиція була майже відсутня і ринок повністю закривав регулятор інтервенціями. Попит все ще сильно перевищує пропозицію", — розповів Фокусу Антон Курінний, головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

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За його словами, спред звузився на початку місяця, а зараз трохи розширяється через те що можна робити тільки один раз на місяць таку операцію (купівлю валюти в онлайн-додатках банку на суму до 50 тис грн, — Фокус). "Але ця опція буде допомагати стримувати будь які панічні настрої населення при рості курсу готівкових валют. Після курсу 38,00 стає цікавим користуватись валютним депозитом на три місяці, де збільшили можливості обсягів купівлі – це також буде добре стримувати можливі коливання готівкових валют", — вважає експерт.

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Експерт зауважив, що в Україні зараз можливий курс на готівковому ринку на рівні 38,3-38,5, адже спостерігається попит на готівкову валюту, а купівлю через банки (безготівкової валюти) більшість населення закрила на початку місяця. "З іншого боку, не вистачає готівкової гривні на ринку, тому зміни курсу валюти вгору будуть доволі обмеженими. Так чи інакше, в Україні є сезонність, навіть під час війни, зазвичай гривня трохи слабшає восени та взимку. Плюс очікування Мінекономіки курсу 41+ змушує населення та бізнес переводити гривневі ресурси в валюту", — пояснив Антон Курінний.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, що у цьому році можлива ситуація, коли готівковий курс почне суттєво відриватися від офіційного курсу, і потім НБУ може ухвалити рішення про зміну офіційного курсу. Можливим рівнем нового офіційного курсу опитані Фокусом експерти називають 40-42 грн за долар.