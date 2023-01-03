Найти валюту: как украинцы продавали доллары и гривны во время войны

В целом с первого месяца 2022 года в Украине продано валюты на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

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По данным Нацбанка, украинцы в декабре 2022 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1 411,3 млн (в эквиваленте) и купили на $1 875,0 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Покупка валюты тоже была серьезной: в декабре чистая покупка валюты была на уровне $463,7 млн, а в ноябре этот показатель составил $390,6 млн. В целом с первого месяца 2022 года в Украине продано валюты на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн. Чистая покупка составила $880,1 млн.

[ + – ] Как украинцы покупали и продавали валюту в 2022 году Фото: НБУ

Сколько денег принесли украинцы в банки во время войны

По данным НБУ, на начало марта 2022 года банки имели 439 млрд грн на гривневых счетах населения и 9,1 млн долларов – на валютных. За семь месяцев военного 2022 года суммы на счетах граждан изменились: гривны стало больше, а вот долларов – меньше.

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября в банках валюты еще больше: на гривневых счетах было размещено 548,8 млрд грн, а на валютных — 8,57 млн долларов. То есть, появилась тенденция притока гривны и оттока валюты со счетов граждан в течение марта-сентября 2022 года.

"В целом по системе объемы фондирования в гривне незначительно выросли (около 20 млрд грн за 9 месяцев, менее чем на 5%). За счет роста пассивов в государственных банках – через них проходят основные объемы бюджетных средств, которые идут на зарплаты военным, пенсионные выплаты и выплаты бюджетным работникам, соцпомощь и т.д. Напротив, в частных и иностранных банках объемы гривневого фондирования снизились. Как из-за того, что банки активно погашали рефинансирование перед НБУ, так и из-за того, что средства переводятся в валюту, в том числе, наличную", — объясняет тенденции на рынке ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Фокус уже писал, что после начала российского вторжения и остановки авиасообщения с Украиной валюта доставляется не самолетами, а наземным транспортом.

Также сообщалось, что несмотря на боевые действия, ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в 2022 году компания "Укргазвидобування", что входит в группу "Нафтогаз", добыла 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного).