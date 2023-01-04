Доллар в обменниках дорожает: каким будет курс валюты в январе 2023 года

На валютном рынке – повышенный спрос на доллары и евро, который может стимулировать девальвационные явления на наличном рынке. Уже 4 января некоторые банки установили курс продажи доллара на уровне 40,8-40,95 UAH/USD.

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В конце 2022 года в Украине наметился тренд роста спроса на иностранную валюту. Как сообщили в Национальном банке, население Украины в декабре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,41 млрд (в эквиваленте) и купило на $1,87 млрд. То есть, чистая покупка валюты гражданами в прошлом месяце составила $463,7 млн.

"В наличном сегменте валютного рынка во второй половине декабря наблюдается небольшой рост курса. Однако мы не видим причины для такой курсовой динамики в безналичном сегменте, поскольку геополитические риски и угроза новых ракетных обстрелов или отключений электроэнергии остаются неизменными. Мы считаем, что конец года мог побуждать население активнее конвертировать свои гривневые сбережения в иностранную валюту. Это может быть использовано спекулятивными трейдерами, чтобы заработать на временном усилении спроса на иностранную валюту", — прокомментировал Фокусу ситуацию с курсом Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

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Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году

По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, сейчас на наличном рынке происходит постепенный рост курса доллара, спровоцированный возросшим спросом на фоне массовых выплат зарплат. "В начале года, учитывая нетипичный график таких выплат в декабре-январе, скорее всего, спрос снизится. К тому же, даже несмотря на войну, я ожидаю небольшое оживление потребительского спроса, что будет отвлекать часть свободной ликвидности от наличного валютного рынка. Поэтому, по моему мнению, в целом январь должен быть более или менее спокойным для гривны", — считает Анна Золотько.

По ее мнению, в будущем, вероятно, валютный рынок будет находиться в пределах уже привычных колебаний. То есть наличный курс, скорее всего, будет находиться в коридоре +3+5 грн к официальному.

"Если Национальный банк все же решит перейти к плавающему курсу и позволит физлицам свободно покупать безналичную валюту за безналичную гривну, понятие отдельного наличного курса должно исчезнуть в принципе. При этом, ориентиром для курсообразования снова станет межбанк (МВРУ). Но я не думаю, что в ближайшее время можно говорить о возвращении плавающего курса", — полагает Анна Золотько.

[ + – ] На наличном рынке доллары 4 января продают по курсу 40,5-40,95 UAH/USD Фото: УНИАН

Напомним, в середине декабря доллар в банках продавали по курсу 39,6-40,1 UAH/USD, а уже 29 декабря – 40,1-40,6 UAH/USD.

По состоянию на 4 января 2023 года в банках Украины установлен следующий курс продажи доллара в кассах:

ПриватБанк: 40,5 UAH/USD

Укргазбанк: 40,7 UAH/USD

Райффайзен Банк: 40,6 UAH/USD

Креди Агриколь Банк: 40,95 UAH/USD

Сенс Банк (экс-Альфа-Банк): 40,95 UAH/USD

ОТП Банк: 40,5 UAH/USD

Ощадбанк: 40,85 UAH/USD

Напомним, в 2022 году физлицами в Украине продано валюты на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

Как ранее писал Фокус, то, каким в 2023 году будет курс гривны, во многом зависит от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный сегодня курс на межбанковском рынке (36,57 грн/долл.) в сторону повышения, например, до 40 или 42 UAH/USD.