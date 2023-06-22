Конференция в Лондоне: Украина получит дополнительные средства на восстановление

Международную финансовую помощь правительство направит на выплату зарплат, пенсий, помощь малообеспеченным.

21-22 июня в Лондоне проходила Ukraine Recovery Conference — большое мероприятие, посвященное восстановлению Украины во время и после войны с Россией. На Конференции по восстановлению Украины собралось более 1000 человек, которые причастны к принятию решений в государственных и частных секторах своих стран. В рамках этого международного мероприятия было подписано очередное соглашение между правительством Украины и Всемирным банком. Речь идет о привлечении дополнительного кредитного финансирования в сумме 500 млн долларов США под гарантию Великобритании, сообщает Минреинтеграции.

"По результатам Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне удалось привлечь дополнительные финансовые ресурсы на восстановление, сформировать коалицию бизнеса для инвестиций, усилить координацию с международными партнерами", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общий объем ассигнований под гарантии Великобритании в рамках этого проекта составляет 2 млрд долларов США.

Указанные средства будут направлены на выплату зарплат спасателям, учителям; выплату пенсий; финансовую поддержку малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей; оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Также в Лондоне были подписаны меморандумы с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о поддержке украинской энергетики на 600 млн евро. Средства получат ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз".

ЕБРР окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций.

После освобождения территории Каховского водохранилища планируется разработка дорожной карты по реконструкции ГЭС.

21 июня сообщалось о том, что до 2027 года ЕС покроет почти половину потребностей Украины. Для финансирования этого фонда Евросоюз предусмотрел три источника: гранты из бюджета ЕС, предоставление кредитов и использование доходов, полученных от замороженных российских активов.

Напомним, что в конце марта 2023 года министр финансов Сергей Марченко поделился с журналистами информацией о военных расходах Украины. По словам чиновника, за месяц для защиты от российских оккупантов наша страна тратит около 130 миллиардов долларов.