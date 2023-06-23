Разница стирается: к РФ и Беларуси нужно применить одинаковые санкции, – МИД Польши

По словам замминистра иностранных дел Петра Вавжика, Польша уже думает о 12-ом пакете санкций ЕС, который должен включать четыре важных пункта.

Давление на Российскую Федерации необходимо усиливать, поэтому Польша уже думает над 12-ым пакетом антироссийских санкций. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает tvn24.

Замминистра заявил, новый пакет санкций должен включать четыре важных пункта, которые позволяют стране-агрессору получать большие финансовые ресурсы.

Речь идет о запрете на ввоз алмазов, введении дополнительных мер для предотвращения обхода санкций компаниями, а также наложении санкций на атомную отрасль РФ.

Последним компонентом, который назвал Вавжик, стали санкции против Белоруси, которая предоставляет России свою территорию для учений и авиаударов.

"Мы не можем мириться с такой ситуацией, тем более, что режим в Минске ужесточает и внутреннюю политику по отношению к собственным гражданам. Разница между Беларусью и Россией медленно стирается, поэтому эти страны должны применять одинаковые санкции", — заявил замглавы МИД Польши.

Напомним, что 22 июня главу Минэкономики Сербии Раде Башту отправили в отставку после того, как он потребовал немедленно ввести санкции в отношении России. Сам политик знал о готовящемся увольнении, но надеялся на то, что правящая Сербская прогрессивная партия не поддержит его отставку.

Ранее, 21 июня, мы сообщали, что в Евросоюзе хотят установить новый режим санкций, который будет накладывать запрет на экспорт в третьи страны за помощь России в обходе ограничений.

Еще мы писали о том, как российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги успешно обходят западные санкции, введенные против них в 2014 году, сохраняя при этом свои российские и зарубежные активы.