В Сербии уволили главу Минэкономики за призывы ввести санкции против РФ, — СМИ

Раде Башту сняли с должности с подачи лидеров правящей коалиции SPS-JS Ивицы Дачича и Драгана Марковича Пальмы. В разное время оба политика заявляли о том, что позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России не изменится в ближайшем будущем.

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Главу Минэкономики Сербии Раде Башту отправили в отставку после того, как он призвал ввести санкции против России. Об этом сообщило местное медиа Kurir в четверг, 22 июня.

Журналисты пишут о том, что Башту уволили с занимаемой должности с подачи лидеров правящей коалиции SPS-JS Ивицы Дачича и Драгана Марковича Пальмы.

Сам политик знал о готовящемся увольнении, но надеялся на то, что правящая Сербская прогрессивная партия не поддержит его отставку. Однако 22 июня министра экономики уволили из занимаемой должности. Сам Башту на заседании правительства не присутствовал.

СМИ также пишет о том, что увольнение министра экономики, скорее всего, связанно с его политической позицией. В последнее время Башту делал заявления, противоречащие официальной политике государства. К примеру, он требовал немедленно ввести санкции в отношении России.

После этого министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России из-за ее войны против Украины пока не изменилась.

Напомним, 21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.

Также СМИ писали о том, что 1 июня президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. По словам сербского лидера, Белград определился с позицией еще в марте 2022 года и в вопросе санкций соблюдает собственные интересы.