У Сербії звільнили главу Мінекономіки за заклики ввести санкції проти РФ, — ЗМІ

Раде Башту зняли з посади з подачі лідерів правлячої коаліції SPS-JS Івіци Дачича і Драгана Марковича Пальми. У різний час обидва політики заявляли про те, що позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії не зміниться в найближчому майбутньому.

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Главу Мінекономіки Сербії Раде Башту відправили у відставку після того, як він закликав ввести санкції проти Росії. Про це повідомило місцеве медіа Kurir у четвер, 22 червня.

Журналісти пишуть про те, що Башту звільнили із займаної посади з подачі лідерів правлячої коаліції SPS-JS Івіци Дачича і Драгана Марковича Пальми.

Сам політик знав про підготовку звільнення, але сподівався на те, що керівна Сербська прогресивна партія не підтримає його відставку. Однак 22 червня міністра економіки звільнили із займаної посади. Сам Башту на засіданні уряду не прийшов.

ЗМІ також пише про те, що звільнення міністра економіки, найімовірніше, пов'язане з його політичною позицією. Останнім часом Башту робив заяви, що суперечать офіційній політиці держави. Наприклад, він вимагав негайно ввести санкції щодо Росії.

Після цього міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України поки не змінилася.

Нагадаємо, 21 червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дасть змогу посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.

Також ЗМІ писали про те, що 1 червня президент Сербії Александр Вучич заявив про те, що Сербія не буде вводити санкції проти РФ. За словами сербського лідера, Белград визначився з позицією ще в березні 2022 року і в питанні санкцій дотримується власних інтересів.