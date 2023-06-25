Telegram-каналы лгут: ДТЭК опроверг информацию об аварийных отключениях света в Киеве

Поводов для беспокойства нет, а проблемы с электроснабжением в некоторых районах столицы, как утверждают в компании, связаны с плановыми ремонтными работами.

В ДТЭК заявили, что несмотря на заявление некоторых Telegram-каналов, в Киеве отсутствует массовые отключения электричества. Происходят они локально. Об этом сообщает пресс-служба компании 25 июня.

В воскресенье по сети начали распространять информацию о том, что в столице действуют массовые аварийные отключения света, однако, позже оказалось, что это не соответствует действительности.

В ДТЭК призвали граждан следить за всей информацией исключительно в официальных Telegram-каналах.

"Массовых аварийных отключений света нет. По состоянию на 12.30 небольшие локальные отключения есть в Соломенском районе", — говорится в сообщении.

Также локальные отключения могут быть в Дарницком районе и связано это с плановыми работами на электросетях — все остальные жители столицы полностью обеспечены электроэнергией и проблем быть не должно.

Стоит отметить, что несколько дней назад часть Киева оказалась обесточена из-за сильной аварии и в ДТЭК анонсировали экстренные отключения света. Около 100 тысяч бытовых потребителей на несколько часов остались без электричества. Речь идет о жителях Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.

Напомним, 31 мая в "Укрэнерго" рассказали, будут ли блэкауты летом. Глава ведомства Владимир Кудрицкий отметил, что даже если отключения будут происходит, то связано это будет в первую очередь не с дефицитом электроэнергии, а с техническими неполадками в энергосети, а это можно быстро устранить.