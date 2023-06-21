Часть Киева обесточена: ДТЭК анонсировал экстренные отключения света

В столице из-за системной аварии без электроэнергии остались около 100 тысяч бытовых потребителей. Экстренные отключения света частично введены в пяти районах Киева.

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Киев и Киевская область частично обесточены. В регионе введены экстренные отключения света. Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

По данным компании, экстренные отключения света в Киеве и Киевской области были введены из-за системной аварии в энергосистеме. О том, когда возобновится подача электроэнергии, пообещали сообщить отдельно.

"В некоторых частях Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго"", — говорится в публикации.

В Бучанском районе Киевской области также введены экстренные отключения электроэнергии, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Что говорят в "Укрэнерго"?

"В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе", — пояснили представители компании и добавили, что продолжают ликвидацию последствий аварии.

Потому в диспетчерском центре компании решили прибегнуть к экстренным отключениям в ряде районов Киева и Киевской области.

Сообщается, что ремонтные бригады уже пытаются возобновить энергопитание, а о том, когда все будет налажено, опять же, уведомят дополнительно.

Напомним, что после массированной российской атаки на украинские города утром 20 июня жители нескольких районов Киева оставались без света некоторое времени, сложности с подачей электроэнергии наблюдались в районах: Подол, Оболонь и частично на Троещине.

Также сообщалось, что, по данным Воздушных сил, во время атаки дронов 21 июня были сбиты все БПЛА: 6 — ударных и 4 — разведывательных беспилотника российских оккупационных войск.