"Вероятный дефолт": агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Украины

В Международном рейтинговом агентстве считают, что Украина предпочтет единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC" (вероятный дефолт). В агентстве отмечают, что это решение отражает ожидания по поводу дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до истечения двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года.

По мнению аналитиков, на обслуживание внешнего суверенного долга уйдет около 7,6 миллиарда долларов в 2025 году. Из-за значительного дефицита бюджета госдолг в среднесрочной перспективе тоже увеличится, а разделение бремени с коммерческими кредиторами является вероятным условием продолжающейся поддержки официального сектора.

РДЭ в национальной валюте также остался на уровне "CCC-". Этот рейтинг отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в национальной валюте, учитывая, что только 4% принадлежат нерезидентам, 48% – НБУ, а 38% – украинским банкам.

Базовый сценарий Fitch предполагает, что война с Россией закончится не раньше 2024 года. ВВП Украины вырастет:

на 3,5% — в этом году

на 4% – в 2024.

Дефицит госбюджета 2023 будет на уровне 17,3% ВВП. Аналитики Fitch также прогнозируют, что инфляция снизится до 14,5% до конца года, а учетная ставка будет снижена до 20%. В 2024 году уровень инфляции снизится еще больше — до 12,7%.

Напомним, Фокус уже писал, что Украина добилась одобрения держателей своих валютных облигаций внешнего займа на отсрочку выплаты долговых обязательств на сумму $19,6 млрд на 2024 год.

Кроме того, в августе прошлого года стало известно, что инвесторы согласились до 2024 года дать Украине отсрочку по выплате внешнего долга, составляющего $20 млрд. Такое решение 75% владельцев облигаций приняли на фоне продолжающейся войны.