В группе риска: двум категориям украинцев могут отменить пенсии, — ПФУ

Пенсионеры, которые продолжают работать или имеют статус ФЛП, обязаны уведомить государство об этом. В противном случае, существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве выплаты, придется вернуть в бюджет.

Две категории украинцев могут перестать получать пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ Донецкой области.

Речь идет о людях, получающих пенсионные выплаты от государства и решивших продолжить работать или заниматься предпринимательской деятельностью. В таком случае, необходимо уведомить Пенсионный фонд о своем новом трудоустройстве или статусе ФЛП. Если это не будет сделано, существует риск потери пенсии, и средства, полученные в качестве выплаты, придется вернуть в бюджет.

При этом, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане обязаны уведомить ПФУ о своей регистрации в качестве предпринимателя в течение десяти дней.

Каждый украинец, обращающийся за назначением пенсии и получающий Памятку пенсионера, подписывает заявление, которое подтверждает их соблюдение требований законодательства. В случае отсутствия информации о трудоустройстве в Реестре застрахованных лиц, пенсионеру необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие их занятость, такие как копии приказа о приеме на работу, гражданско-правового контракта или трудовой книжки с записью о трудоустройстве.

В случае, если пенсионер скрыл информацию о своей трудовой деятельности, а представители ПФУ обнаружили эту информацию через другие государственные реестры общеобязательного государственного социального страхования, а также физических или юридических лиц-предпринимателей, ему может быть предложено вернуть переплаченные средства. Более того, в случае отказа добровольно вернуть деньги, ПФУ имеет право принять решение о вычете 20% из будущих пенсионных выплат.

Важно отметить, что пенсионеры обязаны информировать органы ПФУ не только о факте начала трудовой деятельности, но и о прекращении регистрации предпринимательской деятельности или увольнении, представляя соответствующее заявление. Кроме того, для удобства можно воспользоваться онлайн-режимом через личный кабинет на портале электронных услуг, используя электронную подпись. Это позволяет упростить процесс уведомления и делает его доступным через интернет.

Напомним, несколькими днями ранее в ПФУ объяснили, кому придется вернуть 20% от своих выплат. По информации ведомства, это может произойти в тех случаях, если получатель пенсии не соблюдает определенные условия ее выдачи. После этого его могут оповестить о том, что часть выплат уйдет снова в казну государства.

Кроме того 23 июня СМИ псиали о том, кому в Украине не повысят выплаты в этом году. Для некоторых категорий украинцев индексация случится лишь в 2024 году. Перечень включает работающих пенсионеров, которым уже были увеличены выплаты, бывших работников прокуратуры, судей и тех, чьи пенсии превышают максимальный установленный размер.