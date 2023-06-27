Не хватает 36 млрд гривен: отопительный сезон в Украине уже на грани срыва
О существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей.
Несмотря на то, что до начала нового отопительного сезона еще почти четыре месяца, подготовка к нему уже вовсю кипит. Так, например, муниципалитеты уже жалуются в Кабинет министров из-за подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону и говорят, есть угроза остаться зимой без тепла. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и так далее, — все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", — сказано в сообщении.
Известно, что о существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей, в частности:
- Ватутино (Черкасская область);
- Винница;
- Гадяч (Полтавская область);
- Городня (Черниговская область);
- Доброполье (Донецкая область);
- Житомир;
- Зеленодольск (Днепропетровская область);
- Каменка-Бугская (Львовская область);
- Канев (Черкасская область);
- Коростень (Житомирская область);
- Луцк;
- Львов;
- Малиновка (Харьковская область);
- Николаевка (Донецкая область);
- Миргород (Полтавская область);
- Нежин (Черниговская область);
- Нововолынск (Волынская область);
- Новогуйвинское (Житомирская область);
- Покровск (Донецкая область);
- Прилуки (Черниговская область);
- Раздельная (Одесская область);
- Староконстантинов (Хмельницкая область);
- Стрый (Львовская область);
- Узин (Киевская область);
- Умань (Черкасская область);
- Хмельницкий;
- Чернигов;
- Запорожье;
- Костополь (Ровенская область);
- Кременчуг (Полтавская область);
- Славута (Хмельницкая область);
- Смыга (Ровенская область);
- Сумы;
- Дубно (Ровенская область);
- Червоноград (Львовская область).
"От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода", — подчеркивают в Ассоциации.
Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо по меньшей мере 36 млрд грн.
Ранее сообщалось, что Украина собирается отказаться от импортного газа в следующем осенне-зимнем периоде. Также Фокус рассказывал, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. газа.