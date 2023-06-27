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Не хватает 36 млрд гривен: отопительный сезон в Украине уже на грани срыва

Подготовка к отопительному сезону оказалась под угрозой срыва

О существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей.

Несмотря на то, что до начала нового отопительного сезона еще почти четыре месяца, подготовка к нему уже вовсю кипит. Так, например, муниципалитеты уже жалуются в Кабинет министров из-за подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону и говорят, есть угроза остаться зимой без тепла. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, ущерб вследствие полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и так далее, — все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 его прохождение в целом", — сказано в сообщении.

Известно, что о существующих проблемах правительству уже сообщили 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей, в частности:

  • Ватутино (Черкасская область);
  • Винница;
  • Гадяч (Полтавская область);
  • Городня (Черниговская область);
  • Доброполье (Донецкая область);
  • Житомир;
  • Зеленодольск (Днепропетровская область);
  • Каменка-Бугская (Львовская область);
  • Канев (Черкасская область);
  • Коростень (Житомирская область);
  • Луцк;
  • Львов;
  • Малиновка (Харьковская область);
  • Николаевка (Донецкая область);
  • Миргород (Полтавская область);
  • Нежин (Черниговская область);
  • Нововолынск (Волынская область);
  • Новогуйвинское (Житомирская область);
  • Покровск (Донецкая область);
  • Прилуки (Черниговская область);
  • Раздельная (Одесская область);
  • Староконстантинов (Хмельницкая область);
  • Стрый (Львовская область);
  • Узин (Киевская область);
  • Умань (Черкасская область);
  • Хмельницкий;
  • Чернигов;
  • Запорожье;
  • Костополь (Ровенская область);
  • Кременчуг (Полтавская область);
  • Славута (Хмельницкая область);
  • Смыга (Ровенская область);
  • Сумы;
  • Дубно (Ровенская область);
  • Червоноград (Львовская область).

"От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода", — подчеркивают в Ассоциации.

Отмечается, что на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо по меньшей мере 36 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Украина собирается отказаться от импортного газа в следующем осенне-зимнем периоде. Также Фокус рассказывал, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону Украина хочет заполнить свои газовые хранилища 14 млрд куб. м. газа.