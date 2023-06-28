Банковская система Украины готова к отказу от наличных денег, но есть нюанс, — НБУ

И хотя ни одна страна в мире не может похвастаться подобным опытом, в Нацбанке считают, что Украина должна стремиться к увеличению безналичных расчетов.

Если инициатива по отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову. Об этом заявила на пресс-конференции 28 июня первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Она отметила, что еще ни у одной страны мира нет подобного опыта и определенный объем наличных все же должен быть в обращении. Но банковская система Украины готова к таким нововведениям.

"Банковская система, я думаю, к этому готова. Технологии сегодня позволяют даже, условно говоря, на рынке перебросить с карты на карту деньги или рассчитаться через встроенный в телефон аппарат расчетный. Банковская система с точки зрения технологии, с точки зрения инклюзии и непрерывности к этому готова. Готова ли к этому Украина?" — сказала она.

Рожкова призналась, что не знает какая страна в мире смогла полностью отказаться от наличных денег.

"Более того, даже в супер развитых европейских странах сохраняется определенный объем наличности в обращении. И я знаю были негативные какие-то даже практики, когда этот объем наличности сокращался до минимальных уровней, и населению это не нравилось", — отметила Рожкова.

Но, по мнению Екатерины Рожковой, Украина все равно должна стремиться к увеличению безналичных расчетов.

"Потому что они являются более дешевыми для банков, для бизнеса и для населения, в конце концов. Но я не уверена, что мы можем заявлять, что можем обеспечивать нулевой объем наличности в обращении", — подчеркнула она.

О чем вообще речь

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на днях заявил, что в Украине хотят полностью отказаться от наличных денег, а 100% оплат будут проводиться онлайн.

По словам политика, эта инициатива породила серьезные дискуссии, поскольку далеко не все согласны с тем, что она вообще нужна. Главным аргументом инициаторов проекта является то, что полный переход на расчеты онлайн позволит уничтожить до 95-99% коррупционных схем.

Ранее Офис президента инициировал запрет на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства. Как объяснял Ростислав Шурма, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для будущей налоговой реформы в Украине, которую Офис президента предлагает провести в стране.