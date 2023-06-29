Скандал с назначением главы АРМА: Шабунин говорит о коррупции, Дума - о заказной кампании

Конкурсная комиссия выбрала Елену Думу победителем конкурсного отбора на должность главы агентства АРМА, из-за чего в обществе уже разгорается скандал. Фокус разбирался, что происходит.

Бывшая заместитель главы Черниговской ОГА Елена Дума, похоже, займет кресло директора Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Именно ее кандидатуру поддержали участники конкурсной комиссии по отбору на пост главы АРМА 28 июня 2023 года. Правда, эту новость очень неоднозначно восприняли в обществе.

Фокус решил разобраться, кто и почему не поддерживает назначение нового директора АРМА.

Кто такая Елена Дума

Известно, что у претендующей на назначение главой АРМА есть опыт работы на различных руководящих должностях в органах государственной власти с 2006 года. Среди них:

Кабинет министров Украины;

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Министерство аграрной политики и продовольствия;

Министерство юстиции;

Фонд социального страхования;

Черниговская областная государственная администрация.

Сама госчиновница в автобиографии указывала, что успела побывать на 12 должностях на государственной службе.

Что не так с назначением Думы на должность главы АРМА

Против кандидатуры Елены Думы сразу же выступили в организации Transparency International Ukraine, в которой даже призвали Кабмин Украины не голосовать за ее кандидатуру на должность главы АРМА.

"Назначение Елены Думы главой АРМА несет большие репутационные риски для страны и для работы независимой и эффективной деятельности антикоррупционной экосистемы и органов правопорядка", — считают в организации.

Также отмечается, что у Думы нет опыта в сфере уголовной юстиции с управлением или розыском активов.

"А это вызывает сомнения по поводу того, как компетентно она сможет контролировать работу специалистов АРМА и сможет ли представлять интересы Агентства перед другими органами", — заявили в организации.

Тем временем, глава общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о тесных политических связях Думы с Андреем Деркачем и Рудольфом Джулиани. Так, например, Дума была замечена в кампании, организованной ФСБ России и направленной на дискредитацию Украины и кандидата и нынешнего президента США Джо Байдена.

Шабунин указывает на то, что она участвовала в пресс-конференции, где раскрывались факты коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников Украины, в том числе, схема "Роттердам+".

"Помните, ФСБшную спецоперацию Джулиани/Деркача о тотально коррумпированной Украине, хищения американских денег в которой якобы "крышевал" Байден? Так вот, участница той спецоперации рассматривается на руководителя АРМА, в управлении которого находятся тысячи арестованных российских активов. Прекрасно, правда?" — сказано в сообщении Виталия Шабунина.

Он также напомнил, что Сэм Кислин, участник указанной выше пресс-конференции, является близким советником и донором Руди Джулиани, бывшего адвоката и советника предыдущего президента США Дональда Трампа. Он тоже активно участвовал в кампании по дискредитации Украины и на тот момент кандидата в президенты США Джо Байдена. Он утверждает, что Кислин приобрел в 2016 году стал владельцем оффшорной компанию Януковича на Кипре, которая содержала значительные суммы арестованных денег.

А эксперт Центра экономической стратегии Юрий Гайдай по итогам конкурса заявил следующее:

"АРМА с новой главой не будет эффективным и честным органом. А он занимает важное место в антикоррупционной инфраструктуре и обязательствах перед нашими союзниками", — подчеркнул Гайдай.

При этом сама Елена Дума считает, что сразу после объявления результатов конкурса оппоненты устроили грязную заказную кампанию против нее и распространяют ложь. Причина — кандидат на главу АРМА "действительно является сильной кандидатурой", а среди кандидатов на должность "есть заинтересованные в подобных атаках".

"Смешные и безосновательные обвинения в российском ИПСО, сообщения о медведчуках-коломойских-предателях Украины – выглядят полным абсурдом. Особенно в разрезе активной общественной позиции против коррупционеров и преступников во власти", — написала Елена Дума на своей странице в Facebook.

Чем занимается АРМА

Национальное агентство было создано в 2015 году и получило специальный статус. АРМА ищет активы, на которое можно наложить арест по факту уголовных производств. Для этого сотрудники АРМА собирают информацию из разных источников, анализируют статистические данные, а также ведут Единый государственный реестр активов.

Именно АРМА получает в управление почти все арестованные российские и белорусские активы. Поэтому новый глава агентства должен следить за тем, чтобы тысячи арестованных активов не исчезли и не обесценились, а после конфискации были эффективно использованы в интересах Украины.

Ранее Фокус писал, что стоимость переданных агентству АРМА активов измеряется десятками миллиардов гривен. В АРМА отметили, что точная стоимость активов становится понятна после проведения конкурсов по отбору управляющих, так как в процессе участвуют профессиональные оценщики.