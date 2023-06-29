Приказано явиться в ТЦК: прошло 10 дней, будут ли последствия за неявку в военкомат?

Оболонский районный территориальный центр комплектования 19 июня издал приказ о проведении мобилизации на территории района, где приказал всем явиться в ТЦК в течение 10 дней. Могут ли обвинить мужчин в уклонении от службы, если они не выполнили приказ?

В опубликованном Оболонским ТЦК документе (приказ №300) говорится, что те, кто до сих пор не получил повестку, должны явиться в Оболонский районный ТЦК в течение 10 дней с момента опубликования приказа. То есть, 29 июня — последний день указанного в приказе Оболонского ТЦК периода. Об этом пишет Фокус в новой статье "Не пришел в ТЦК — будешь уклонистом. Зачем ТЦК выдают приказы о явке в течение 10 дней".

Опрошенные Фокусом юристы уверены, что приказ о явке в 10-дневный период не несет никаких правовых последствий для лиц, о которых идет упоминание в документе.

"Лично я не вижу объективных причин для привлечения к уголовной ответственности и обвинения мужчин со стороны ТЦК за невыполнение такого приказа. Такой документ официально не опубликован, к сведению военнообязанных должным образом не доведен. То есть, не от чего уклоняться, а потому не за что обвинять", — считает адвокат, юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко Надежда Грищенко.

Приказ Оболонского ТЦК не имеет обязательного характера, и его невыполнение не может иметь последствий для военнообязанных мужчин, говорит эксперты

По мнению Дмитрия Лазебного, адвоката юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", за невыполнение приказа мужчин не смогут привлечь к уголовной ответственности . "Для того, чтобы наступила уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) должен существовать в логической последовательности определенный набор юридических фактов", — говорит юрист.

Эксперт отметил: если военнообязанный не явится на сборный пункт по соответствующей повестке, то только тогда возможно инициировать вопрос о привлечении соответствующего лица к уголовной ответственности. "На основании данного положения приказа начальника районного ТЦК лицо привлечь к уголовной ответственности нельзя", — говорит Дмитрий Лазебный.

Юристы считают, что приказ Оболонского ТЦК не имеет обязательного характера, и что его невыполнение не может иметь последствий для военнообязанных мужчин.

"Приказ ТЦК никоим образом не может свидетельствовать об уклонении определенного лица от мобилизации, а значит не может быть, сам по себе принят судом в качестве доказательства уклонения лица от мобилизации, а значит такие судебные дела не имеют перспективы обвинения", — отметил юрист ЮКК "Де-юре" Юрий Сергиенко.

Ранее Фокус писал, что в Украине бывают случаи задержания сотрудниками ТЦК людей, подпадающих под формальные признаки лиц, подлежащих мобилизации, на улицах, в кафе, других публичных местах. Задержанным предлагается сесть в автобус и проехать в ТЦК, при этом иногда применяется сила и угрозы.