Срочная мобилизация: можно ли мужчинам избежать быстрой отправки на службу

"Охота" сотрудников ТЦК и СП за мужчинами в публичных местах законодательством не запрещена, однако юристы уверены, что навязывать в их сопровождении ехать на военно-врачебную комиссию военкомы не имеют права.

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В Украине есть случаи задержания сотрудниками ТЦК людей, подпадающих под формальные признаки лиц, подлежащих мобилизации, на улицах, в кафе, других публичных местах. Задержанным предлагается сесть в автобус и проехать в ТЦК, иногда применяется сила и угрозы. В ТЦК этим лицам предлагается быстро пройти военно-врачебную комиссию, и после ее прохождения они сразу же направляются в воинские части или им выдается повестка о явке на сборный пункт для отправки в воинскую часть. Об этом Фокусу рассказал адвокат, юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Юрий Сергиенко.

По его словам, законодательством о мобилизации формально предусмотрены именно такие этапы призыва — вызов лица в ТЦК, уточнение его данных, прохождение им ВЛК, после чего ТЦК принимает решение о его отправлении в определенную воинскую часть.

"Но задержание лица на улице, принудительное содержание в помещении ТЦК, психологическое и физическое принуждение по прохождению ВЛК является фактически ограничением свободы, такие действия содержат признаки преступления предусмотренного ч. 1, 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". В этом случае лицо должно требовать сначала прекращения нарушения его прав, а уже после этого начать выполнять свои обязанности военнообязанного", — говорит адвокат.

Напомним, подробно о том, как вести себя мужчинам, которых принудительно доставили работники ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии, Фокус пишет в новой статье "Забрали телефоны, через час оформили в армию". Как противодействовать незаконным действиям ТЦК".

По мнению Сергиенко, еще одна проблема — фиктивность военно-врачебной комиссии, которую должны пройти призывники перед службой. "Нередки случаи формального подхода к прохождению лицом военно-врачебной комиссии, когда лицо наспех осматривается медиками и сразу делается вывод о его пригодности к военной службе — без проведения предварительных анализов и исследований, без истребования от медицинских учреждений карт и информации о состоянии здоровья лица, без предоставления ему возможности предоставить самостоятельно информацию и документы относительно имеющихся болезней", — говорит Юрий Сергиенко.

Относительно действий военкомов, которые принудительно доставляют мужчин на ВЛК, Сергиенко говорит, что обжалование подобных действий ТЦК в настоящее время достаточно проблематично и неэффективно из-за отсутствия соответствующей правовой базы и судебной практики. "Следует отметить, что органы полиции в настоящее время не расследуют соответствующую незаконную деятельность ТЦК, всячески игнорируют соответствующие обращения родственников и представителей задержанного, суды нередко отказывают в рассмотрении заявлений и ходатайств по поводу незаконного содержания", — рассказал Фокусу Юрий Сергиенко.

Он сообщил: обязательное предоставление лицу, задержанному ТЦК, адвоката в настоящее время не предусмотрено законодательством, но если лицо или его родственники обратились за помощью к адвокату и заключили соответствующий договор, то ТЦК не имеет права запретить лицу общаться с адвокатом и получать от него его соответствующие советы и информацию. "На практике существуют случаи, когда адвоката не допускают к подзащитному в ТЦК, когда адвоката также запугивают принудительной мобилизацией", — говорит Юрий Сергиенко.

Ранее Фокус писал, что Государственная пограничная служба придерживается такой позиции, что выезд за границу студентов, обучающихся в иностранных вузах, не разрешается, но юристы убеждают, что при условии судебного решения уехать мужчины-студенты могут.

Также Фокус рассказывал о значительном увеличении количества студентов-контрактников в украинских учебных заведениях среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Так граждане желают получить отсрочку от мобилизации.