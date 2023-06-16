Термінова мобілізація: чи можна чоловікам уникнути швидкої відправки на службу

"Полювання" співробітників ТЦК та СП за чоловіками у публічних містах законодавством не заборонено, проте юристи впевнені, що нав’язувати у їхньому супроводі їхати на військово-лікарську комісію військкоми не мають права.

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В Україні трапляються випадки затримання співробітниками ТЦК людей, що підпадають під формальні ознаки осіб, що підлягають мобілізації на вулицях, у кафе, інших публічних місцях. Затриманим пропонується сісти до автобуса та проїхати до ТЦК, при цьому іноді застосовується сила та погрози. У ТЦК цим особам пропонується швидко пройти військово-лікарську комісію та після її проходження вони одразу ж направляються до військових частин або їм видається повістка про явку на зборний пункт для відправлення у військову частину. Про це Фокусу розповів адвокат, юрист судової практики ЮКК "Де-Юре" Юрій Сергієнко.

За його словами, законодавством про мобілізацію формально передбачено саме такі етапи призову — виклик особи до ТЦК, уточнення її даних, проходження нею ВЛК після чого ТЦК приймає рішення про її відправлення до певною військової частини.

"Але затримання особи на вулиці, примусове тримання у приміщенні ТЦК, психологічний та фізичний примус щодо проходження ВЛК є фактично обмеженням волі, такі дії містять ознаки злочину передбаченого ч. 1, 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". У цьому випадку особа повинна вимагати спочатку припинення порушення її прав, а вже після цього почати виконувати свої обов’язки військовозобов’язаного", — каже адвокат.

Нагадаємо, детально про те, як поводити себе чоловікам, яких примусово доставили працівники ТЦК на проходження військово-лікарської комісії, Фокус пише у новій статті "Забрали телефони, за годину оформили у військо". Як протидіяти незаконним вчинкам ТЦК".

На думку Сергієнка, ще однією проблемою є фіктивність військово-лікарніної комісії, яку мають пройти призовники перед службою. "Непоодинокі випадки формального підходу до проходження особою військово–лікарської комісії, коли особа наспіх оглядається медиками та одразу робиться висновок про її придатність до військової служби – без проведення попередніх аналізів та досліджень, без витребування від медичних закладів карток та інформації про стан здоров’я особи, без надання їй можливості надати самостійно інформації та документів щодо наявних у особи хвороб", — каже Юрій Сергієнко.

Стосовно дій військкомів, які примусово доставляють чоловіків на ВЛК, Сергієнко каже, що оскарження подібних дій ТЦК на даний час є досить проблематичним та неефективним через відсутність відповідної правової бази та судової практики. "Слід зазначити, що органи поліції на даний час не розслідують відповідну незаконну діяльність ТЦК, всіляко ігнорують відповідні звернення родичів та представників затриманого, суди нерідко відмовляють у розгляді заяв та клопотань щодо незаконного тримання", — розповів Фокусу Юрій Сергієнко.

Він повідомив: обов’язкове надання особі, що затримана ТЦК, адвоката на даний час не передбачене законодавством, але якщо особа або її родичі звернулися по допомогу до адвоката та уклали відповідний договір, то ТЦК не має права заборонити особі спілкуватися з адвокатом та отримувати від нього відповідні поради та інформацію. "На практиці існують випадки, коли адвоката не допускають до підзахисного у ТЦК, коли адвоката також залякують примусовою мобілізацією", — каже Юрій Сергієнко.

Раніше Фокус писав, що Державна прикордонна служба дотримується такої позиції, що виїзд за кордон студентів, які навчаються в іноземних вишах, не дозволяється, але юристи переконують, що за умови судового рішення виїхати чоловіки-студенти можуть.

Також Фокус розповідав про значне збільшення кількості студентів-контрактників в українських закладах освіти серед чоловіків віком від 30 до 50 років. Так громадяни хочуть отримати відстрочку від мобілізації.