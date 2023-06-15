Мобилизация в Украине: можно ли мужчинам поступать в вузы

По словам адвоката Владислава Юрчака, некоторые мужчины пользуются моментом и в попытках избежать вручения повестки подают документы в университет. Чаще всего это граждане от 30 до 50 лет.

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В Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация. Это означает, что вместе с ней действует военное положение и всеобщая мобилизация. Юрист попробовал разобраться, запрещают ли потенциальным призывникам поступать в учебные заведения.

Наступило время, когда призвать в армию могут даже тех, кто учится в университете, однако, происходит это далеко не с каждым и лишь в определенный законом период. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

В Украине есть Конституция, которая должна гарантировать право на образование, однако во время военного положения этот закон может ограничивать некоторые ваши шаги. Хоть это весьма сложный и не совсем популярный процесс.

В сети начали распространять информацию о том, что ряд украинцев будет лишен своего права на образование. Юрист Владислав Юрчак призвал граждан не доверять, так как право на образование никто не будет отнимать у мужчин.

Хоть он признает, что порой некоторые категории мужчин злоупотребляют этим правом и в таких случаях государство может вмешаться.

Речь идет о значительном увеличении количества студентов-контрактников в украинских заведениях образования среди мужчин от 30 до 50 лет. В такой способ граждане хотят получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, 14 июня сообщалось, что в ТЦК рассказали, каких специалистов ищут в ВСУ. Как рассказали в Харьковском ТЦК, в ВСУ сейчас нужны люди, которые владеют английским, немецким и французским языками.