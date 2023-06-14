Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, каких специалистов ищут в ВСУ
Как рассказали в Харьковском ТЦК, в ВСУ сейчас нужны люди, которые владеют английским, немецким и французским языками.
Мобилизация в Украине продолжается. Так, в ВСУ не хватает специалистов, которые владеют иностранными языками. Об этом заявил начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап, пишет "Армияinform".
Арап заявил, что в ВСУ сейчас нужны люди, которые владеют английским, немецким и французским языками. Так, нужны специалисты, чтобы сотрудничать с иностранными инструкторами, которые помогают осваивать западную военную технику.
По словам Арапа, все мобилизационные мероприятия проходят в соответствии с законом "Об общей мобилизации".
"По-прежнему мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку", — сказал Арап.
По его словам, никто не может быть отправлен в воинскую часть, которая принимает участие в боевых действиях, без соответствующей подготовки. Генштаб ВСУ категорически запретил это делать. Это касается также тех людей, которые проходили военную службу ранее.
"Распределение по военным частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки", — сказал он.
Кроме того, Владимир Арап заявил, что за все время мобилизации ни одна женщина не была призвана без собственного желания.
Напомним, что предельный возраст призыва на срочную службу в Украине снизился с 27 до 25 лет. Благодаря этому была расширена категория граждан, которые подлежат мобилизации. Журналисты рассказали, кому могут вручить повестку в июне по новому закону
Также стало известно, что будет за неявку в ТЦК по повестке. Если военнообязанный проигнорировал повестку, пройдя медкомиссию или получив мобилизационное распоряжения (явка с вещами), может последовать и уголовное наказание — 3-5 лет.