Всеобщая мобилизация в Украине: что будет за неявку в ТЦК по повестке

Если военнообязанный проигнорировал повестку, пройдя медкомиссию или получив мобилизационное распоряжения (явка с вещами), может последовать и уголовное наказание — 3-5 лет.

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За неявку в ТЦК после выданной повестки военнообязанным может грозить административная или же уголовная ответственность. Причем вручение повестки не подлежит обжалованию в суде. Об этом сообщает "НВ".

Если не прийти в ТЦК по для уточнения данных или медкомиссии, это может повлечь за собой административный штраф — 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан за первое нарушение (то есть 1700 − 3400 грн). Однако за повторное нарушение предусмотрено административное взыскание в виде 200-500 необлагаемых минимумов (или же 3400 – 8500 грн). Штраф за неявку назначает начальник ТЦК, однако для этого военнообязанному понадобится лично прибыть в ТЦК и получить квитанцию для оплаты штрафа. Затем уже вручат и повестку.

Уголовная ответственность: 3-5 лет тюрьмы

В случае если военнообязанный проигнорировал повестку по прохождении медкомиссии или получении или мобилизационного распоряжения (явки с вещами), может последовать и уголовная ответственность.

Статья 336 УК Украины предусматривает, что уклонение от призыва во время военного положения влечет наказание в виде тюремного заключения сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что мобилизация не для всех, и некоторых точно не призовут в ряды ВСУ. В списке перечислены категории лиц, освобождающиеся от призыва, но которые все же могут пойти служить как добровольцы.

Также сообщалось о том, разрешат ли мужчинам выезд за границу после победы Украины в войне с РФ. По завершении военного положения будет действовать чрезвычайное положение, но на выезд за рубеж для мужчин все же будут распространяться ограничения.